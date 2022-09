Clip 2 cảnh sát ở Sóc Trăng đánh người: Gia đình đã gửi đơn tố cáo

Liên quan đến clip nam thanh niên ở Sóc Trăng bị cảnh sát đánh, trưa 29-9, cha của em này cho biết gia đình đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng thị xã Vĩnh Châu và tỉnh Sóc Trăng, đồng thời đưa em đến BV khám.

“Hôm xảy ra vụ việc cháu về không nói nên gia đình không nắm, hôm qua thấy clip nên mới hay sự việc. Theo cháu kể, hôm đó đi chơi về thì bị CSGT thổi, do sợ quá nên bỏ chạy mấy chục cây số cho đến khi dừng lại thì bị đánh” - cha nam thanh niên bị đánh kể.

Cùng ngày, liên hệ với nam thanh niên trong clip để tìm hiểu thêm thì em này cho hay: “Thông tin cá nhân hiện tôi chưa cung cấp được”.

Như PLO đã thông tin, mạng xã hội lan truyền clip hai người trong trang phục cảnh sát đánh liên tiếp một nam thanh niên.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, vụ việc xảy ra vào trưa 25-9, trong lúc Tổ công tác Công an thị xã Vĩnh Châu đang trên đường tuần tra thì phát hiện hai nam thanh niên đang đi trên xe mô tô hơn 100 phân khối, nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, hướng từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải thì dừng lại trước một nhà kho.

Cũng theo Công an, nam thanh niên điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe. Cạnh đó, khi được yêu cầu dừng xe, người này không chấp hành và có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, thậm chí ép xe của CSGT. Do đó, các chiến sĩ cảnh sát đã nóng giận và có hành vi xử sự như thế.

Tối 28-9, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay đã chỉ đạo tạm đình chỉ tổ công tác gồm bốn cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thị xã Vĩnh Châu. Đồng thời, yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm.