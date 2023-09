Vụ cha ôm thi thể con 6 tuổi bị xe chở rác tông: Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các xe chở rác

(PLO)- Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với tất cả các xe chở rác, khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ xe chở rác của Công ty CP Môi trường Sonadezi gây TNGT khiến cháu bé 6 tuổi tử vong, chiều 12-9, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản chấn chỉnh đối với các phương tiện là xe chở rác và phương tiện vi phạm lỗi tránh vượt không đúng quy định trên toàn tỉnh.

Để chấn chỉnh đối với các xe chở rác, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp Sonadezi chỉ đạo Công ty CP Môi trường Sonadezi chấn chỉnh, tuyên truyền với đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Người đứng đầu cơ quan phải có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở đội ngũ lái xe nhận thức rõ hậu quả của những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ATGT cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê và tuyên truyền quy định an toàn giao thông đối với các cá nhân có xe chở rác đang hoạt động.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát và đặc biệt thời hạn đăng kiểm và các điều kiện an toàn đối với tất cả các xe chở rác nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Như PLO đã thông tin, sáng 11-9, tại đường tỉnh 768 đoạn (xã Tân An huyện Vĩnh Cửu) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe tải chở rác biển số 60C-244.85 do tài xế Hồ Minh Chí ( 38 tuổi) và xe máy do chị Kim Thị Mỹ Duyên (37 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển khiến cháu THH. (6 tuổi) tử vong tại chỗ.

Xe chở rác này thuộc quản lý của Công ty CP Môi trường Sonadezi. Qua báo cáo của cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông là do tài xế Hồ Minh Chí vượt xe không đảm bảo an toàn.



VŨ HỘI