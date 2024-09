Vụ cháu gây tai nạn làm bà nội tử vong: Người cháu được hưởng án treo 06/09/2024 12:42

(PLO)- Tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo gây tai nạn trên đường chở bà nội đi mua bán có khả năng tự cải tạo và không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cho hưởng án treo.

Ngày 6-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Phương Ngân (29 tuổi, ngụ ở huyện Diên Khánh) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tòa phúc thẩm tuyên xử bị cáo Ngân một năm tù, cho hưởng án treo. Ảnh: T.L

Trước đó, TAND huyện Diên Khánh đã tuyên phạt bị cáo Ngân một năm tù về tội danh trên.

Bản án sơ thẩm xác định: khoảng 4 giờ ngày 25-9-2022, Ngân điều khiển xe máy chở bà nội là HTC, lưu thông trên đường Bà Đề, thị trấn Diên Khánh, là đường không ưu tiên để đi mua bán.

Khi đến đoạn giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh, là đường ưu tiên, Ngân thấy đèn của mô tô do anh S. điều khiển, đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng TP Nha Trang đi Diên Khánh.

Ngân nghĩ mô tô của anh S. còn xa nên không sử dụng tín hiệu báo rẽ mà bất ngờ tăng tốc băng ngang đường Võ Nguyên Giáp. Hai phương tiện xảy ra va chạm làm bà C. tử vong khi đang cấp cứu.

Sau khi có án sơ thẩm, Viện trưởng VKSND huyện Diên Khánh đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm trên. Trong quyết định kháng nghị, viện trưởng VKSND huyện Diên Khánh xét thấy Ngân là cháu ruột của bị hại C. Ngân gây tai nạn trên đường chở bà nội đi mua bán.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Ngân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực lo tang lễ bà nội, bồi thường 30 triệu đồng. Bị cáo được đại diện hợp pháp của bị hại là chồng và hai con đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc khác, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng.

Quyết định kháng nghị nêu việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội và không làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, TAND huyện Diên Khánh không cho bị cáo hưởng án treo là quá nghiêm khắc, không đảm bảo tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

Do đó, viện trưởng VKSND huyện Diên Khánh quyết định kháng nghị theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo Ngân và ba đại diện hợp pháp của bị hại là chồng và hai con cũng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các đại diện hợp pháp của bị hại còn lại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.

Bị cáo Ngân cùng ông nội và hai con nhỏ. Ảnh NVCC

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Diên Khánh, kháng cáo của bị cáo và các đại diện của bị hại về việc giữ nguyên mức án phạt tù và cho bị cáo Ngân được hưởng án treo.

Đại diện VKS cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm nhận định: Bị cáo Ngân không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm đã áp dụng, bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ khác như bị cáo được những người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bên cạnh đó, bị cáo Ngân cũng có thân nhân tốt, nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo Ngân còn có khả năng tự cải tạo, không bắt buộc phải bị phạt tù và không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, HĐXX cho rằng cần cho bị cáo Ngân được hưởng án treo.

HĐXX tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Ngân một năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách hai năm.