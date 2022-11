Vụ đánh người ở phố đi bộ: Công an tạm giữ 7 người

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn khi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm thanh niên đánh đập hội đồng anh H và K.

Ngày 10-11, liên quan đến vụ việc hai thanh niên bị nhóm người đánh hội đồng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ Lương Thế Vinh (28 tuổi, ngụ quận 3), Vũ Đức Hậu (26 tuổi, quê Long An), Phạm Văn Tài (18 tuổi), Hà Quan Sang (27 tuổi), Dương Vũ Hòa 18 tuổi, cùng ngụ quận 4) và 2 người khác để phục vụ điều tra, xử lý.

Hai nạn nhân là HVĐK (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và NMH (25 tuổi, ngụ quận 12). Trong đó, H bị thương ở chân, khâu 2 mũi, bầm tím mắt phải, gãy răng, còn K bị gãy xương mũi, bầm mắt trái.

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai hành nghề bán hàng rong ở khu vực phố đi Bộ Nguyễn Huệ. Khuya ngày 7-11, anh K và H chơi ván trượt ở khu vực thì va vào người Đức Hậu (làm nghề bán cá viên chiên) đang chơi xe điện.

Hai bên nảy sinh cự cãi, xô xát và được mọi người can ngăn.

Anh H sau đó ra ghế ngồi thì Hậu đi tới nói chuyện và nảy sinh đánh nhau. Nhóm Vinh, Tài, Sang, Hưng, Bảo, Hòa cũng lao đến đánh hội đồng. Những người này đều bán hàng rong ở khu vực và là bạn của Hậu.

Thấy vậy, anh K vào can ngăn cũng bị nhóm này đánh tới tấp nên phản kháng. Diễn biến được một người quay clip. Đoạn video sau đó được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Tiếp nhận thông tin, ban Giám đốc Công an TP.HCM do đại tá Mai Hoàng trực tiếp chỉ đạo Công an quận 1, phối hợp với Công an phường Bến Nghé và các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định nghi phạm, điều tra, làm rõ.

Công an nhanh chóng mời làm việc, tạm giữ với bảy người liên quan nói trên để tiếp tục xử lý.

Phản ứng cực nhanh của 2 cảnh sát PCCC TP.HCM, giúp dập tắt sớm đám cháy (PLO)- Phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà đóng kín, hai cán bộ CS PCCC Công an TP.HCM đã dùng búa phá cửa cuốn, dập tắt kịp thời.

NGUYỄN TÂN