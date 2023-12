(PLO)- Công an tỉnh Trà Vinh đã tìm được hơn 80 chỉ vàng hai đối tượng cướp được khi dùng súng bắn bị thương chủ tiệm vàng.

Đoạn clip camera ghi lại cảnh hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

Liên quan đến vụ dùng súng cướp tiệm vàng, ngày 3-12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã thu hồi được hơn 80 chỉ vàng 18k.

Số vàng được tìm thấy trong bịch nilon đen cất giấu ở bụi cây con cặp kênh thuộc ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành.

Nơi công an tìm được số vàng hai đối tượng cướp tiệm vàng cất giấu.

Hơn 80 chỉ vàng mà hai đối tượng đã cướp

Như PLO đưa tin, tối 30-11, 2 Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ TP Trà Vinh) cầm súng xông vào tiệm vàng MT (huyện Châu Thành) bắn bị thương chủ tiệm, lấy đi 6 lượng vàng. Sau khi gây án, cả hai chia nhau ra tẩu thoát.

Công an cùng chủ tiệm vàng kiểm đếm số vàng thu hồi được.

Hình ảnh cắt từ đoạn clip camera ghi lại cảnh hai đối tượng dùng súng chĩa vào người dân khi bị ngăn cản trốn chạy.

Lại Thế Việt bị bắt nóng trong đêm sau khi dùng súng cướp tiệm vàng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai công tác truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, Công an Trà Vinh phối hợp với Cục cảnh sát hình sự đã bắt nóng Việt tại tỉnh Tiền Giang. Riêng Quang trong lúc tẩu thoát, do chạy xe tốc độ cao đã không làm chủ tay lái dẫn đến tự té ngã và tử vong.

Công an đã thu giữ hai khẩu súng bắn đạn chì, nhiều viên đạn. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

HẢI DƯƠNG - HỒ GIANG