Ngày 1-12, Công an Trà Vinh đang tích cực điều tra làm rõ vụ cướp tiệm vàng Mỹ Trang 3 xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Đoạn clip trích xuất từ camera của tiệm cho thấy, vào tối 30-11, có 2 thanh niên cầm vật nghi là súng, đã xông vào tiệm vàng để cướp. Sau khi đã lấy được vàng, 2 người này nhanh chóng chia nhau tẩu thoát.

Tại thời điểm này người dân xung quanh nghe có tiếng súng nổ.

Camera của tiệm ghi lại hình ảnh 2 tên cướp cầm vật nghi là súng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Trà Vinh đã chia nhiều mũi công tác lần theo và đón lỏng hướng tẩu thoát, truy bắt hai tên cướp.

Bị truy bắt, một người dùng súng bắn về phía lực lượng chức năng. Khi đến khu vực gần cầu Cổ Chiên (Trà Vinh) do chạy xe tốc độ cao nên người này đã bị tai nạn dẫn đến tử vong. Nam thanh niên còn lại cũng nhanh chóng bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ trong đêm.

Nghi phạm vụ cướp tiệm vàng bị bắt tại Tiền Giang

Số đạn trong vụ cướp tiệm vàng công an thu giữ được

Khẩu súng thu giữ trong vụ cướp

Công an đã thu giữ được nhiều vật dụng liên quan, trong đó có súng (dạng giống súng rulo) cùng đạn. Danh tính các tên cướp vẫn đang được công an xác minh làm rõ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, truy xét các đối tượng có liên quan.

Trà Vinh: Chủ tiệm vàng cùng dân bắt gọn tên cướp (PLO)- Trong lúc chủ tiệm vàng tính tiền, Tam tấn công chủ tiệm nhằm cướp tài sản nhưng bất thành và nhanh chóng bị chủ tiệm cùng người dân bắt giữ.

HẢI DƯƠNG