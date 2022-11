Vụ học sinh Ischool Nha Trang ngộ độc: Bộ Y tế điều chuyên gia chống độc hỗ trợ

(PLO)- Bộ Y tế đã điều động các chuyên gia chống độc đầu ngành vào Khánh Hòa hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc tại trường Ischool Nha Trang.

Liên quan việc hơn 250 học sinh trường ischool Nha Trang ngộ độc sau bữa ăn bán trú ở trường, một học sinh lớp 1 đã tử vong, chiều 21-11, đại diện Bộ Y tế cho biết đã điều động các chuyên gia chống độc của Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai vào Khánh Hòa hỗ trợ công tác điều trị.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng cùng đoàn công tác vào Khánh Hoà.

Theo đại diện Bộ Y tế, sau khi nhận được thông tin ban đầu về vụ việc, qua đường dây nóng, đơn vị liên tục trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Khánh Hòa tập trung cao độ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và phương tiện để điều trị, chăm sóc cho các trường hợp bị ngộ độc.

Trước đó, trưa 17-11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh. Các suất ăn do hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (địa chỉ: 25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang) cung cấp.

Sau bữa ăn, 257 học sinh phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu, điều trị các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Trường hợp bệnh nhân có diễn biễn nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời.

Cần tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật cần xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn Trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vụ học sinh Ischool Nha Trang ngộ độc: Có thể do nhiễm vi khuẩn Salmonella (PLO)- Liên quan đến vụ hàng trăm học sinh Ischool Nha Trang bị ngộ độc, đoàn tám bác sĩ từ các bệnh viện Nhi Đồng, Hùng Vương, Chợ Rẫy... (TP.HCM) đã đến Nha Trang hỗ trợ.

THẢO ĐAN