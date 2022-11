Vụ ngộ độc thực phẩm ở Ischool Nha Trang: Một học sinh tử vong

(PLO)- Một học sinh Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại trường đã chuyển nặng và tử vong trên đường chuyển viện vào TP.HCM.

Chiều 20-11, UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận một học sinh trong vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang đã tử vong trên đường chuyển viện vào TP.HCM.

"Thông tin ban đầu một bé chuyển nặng, chuyển viện vào TP.HCM nhưng tử vong trên đường đi"- Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trên fanpage của nhà trường, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng trường Ischool Nha Trang, cũng xác nhận thông tin nói trên.

"Tôi phải đón nhận một tin vô cùng đau xót rằng một em học sinh đã không thể qua khỏi, sau toàn bộ nỗ lực của toàn bộ y bác sĩ, gia đình và nhà trường"- ông Bình viết trên Fanpage.

Vị hiệu trưởng cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ làm rõ và công bố nguyên nhân. Ông Bình với trách nhiệm của Hiệu trưởng, cùng toàn thể Ban giám hiệu, đội ngũ Nhà trường xin nhận trách nhiệm cao nhất và chân thành xin lỗi đến quý phụ huynh và ngành giáo dục.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, trưa 17-11 Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh. Các suất ăn trên do hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (ở 25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang) cung cấp.

Sau bữa ăn, 257 học sinh phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học – THCS – THPT Ischool Nha Trang (trường Ischool).

Theo đó, bếp ăn của trường Ischool Nha Trang sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân. Bếp chỉ hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn.

Cơ quan này đề nghị xử lý nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn khẩn giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Đồng thời tích cực điều trị sức khỏe cho các em và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20-11.

HUỲNH HẢI