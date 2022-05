Vụ luật sư 'trượt ngã': Liên đoàn Luật sư Việt Nam chưa nhận phản hồi của Công an TP.HCM

Tối 18-5, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đã phát đi thông báo phản hồi về việc LS Lê Hoàng Tùng tố bị đánh tại trụ sở Công an TP.HCM.

Theo đó, công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 17-5, bà NHT đi cùng hai LS (trong đó có LS Lê Hoàng Tùng) đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc tại phòng làm việc chung của Phòng PC02.

Khi bắt đầu tiến hành ghi lời khai của bà T, điều tra viên đã giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác, người bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tố giác.

Tuy nhiên, dù điều tra viên đã nhắc nhở nhiều lần nhưng LS Tùng vẫn có hành vi cản trở việc ghi lời khai, có lời nói lớn tiếng, ồn ào, gây mất trật tự tại phòng làm việc.

Do đó, điều tra viên đã hai lần yêu cầu LS Lê Hoàng Tùng ra khỏi phòng, không tiếp tục tham gia làm việc; nhưng LS Tùng cố tình không chấp hành, tỏ thái độ thách thức. Trong quá trình mời ông Tùng ra khỏi phòng làm việc, ông Tùng đã trượt ngã, không có việc điều tra viên đánh ông Tùng.

Trước phản hồi nêu trên của Công an TP.HCM, sáng 19-5, trao đổi cùng PLO, LS Lê Hoàng Tùng (ngụ TP Hà Nội, người tố bị đánh tại trụ sở Công an TP.HCM) cho biết: ông không nhất trí với các thông tin phản hồi của Công an TP.HCM cho rằng bản thân ông tự trượt ngã và không có việc bị điều tra viên đánh.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLS), LS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch LĐLS cho biết đã nắm được thông tin phản hồi của Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đây là thông tin được tiếp nhận từ Cổng thông tin của Công an TP.HCM và đơn vị này chưa có văn bản chính thức trả lời cho LĐLS.

“Phía LĐLS đã có ý kiến để Ủy ban giám sát và hỗ trợ luật sư của Liên đoàn liên hệ làm việc với công ty Luật TNHH Everest để nghe thêm các ý kiến, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ của bên liên quan trong thời gian chờ đợi phản hồi chính thức của Công an TP.HCM”, LS Hoài cho biết.