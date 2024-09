Vụ lùi ô tô trong sân trường ở Đắk Lắk: Công an củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án 17/09/2024 15:16

(PLO)- Sau vụ lùi ô tô lùi trong sân trường khiến một học sinh tử vong, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường giám sát, quản lý phương tiện ra vào trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày 17-9, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho hay cơ quan CSĐT Công an huyện này đang giám định các chứng cứ, làm rõ một số tình tiết để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Văn Nghiêm (32 tuổi, ngụ xã Ea Sin, huyện Krông Búk).

Ông Nghiêm là người lái ô tô lùi trong sân Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học- THCS Bùi Thị Xuân ở xã Ea Sin, cán một học sinh lớp 2 tử vong.

"Ông Nghiêm khai được cấp giấy phép lái xe, mua ô tô cách đây vài tháng"- lãnh đạo Công an huyện Krông Búk thông tin thêm.

Chiếc ô tô lùi trong sân trường. Ảnh: T.H

Liên quan vụ vụ việc, ngày 17-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đình Khả, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Krông Búk, cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Phòng GD-ĐT yêu cầu các trường học trên địa bàn chấn chỉnh việc dừng đỗ xe, đưa đón học sinh.

Theo ông Khả, từ trước đến nay, tất cả các trường ở huyện Krông Búk đều cấm phụ huynh chạy xe vào trường, kể cả xe máy. Vụ tại nạn trên là do phụ huynh tự ý chạy ô tô vào sân trường.

“Vụ việc xuất phát từ ý thức của phụ huynh. Về trách nhiệm của hiệu trưởng, bảo vệ trường và những người liên quan khác, chúng tôi chờ kết quả điều tra để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định” - ông Khả nói.

Người thân đau đớn bên thi thể học sinh bị nạn. Ảnh: N.H

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường giám sát, quản lý phương tiện ra vào trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Các trường tuyệt đối không cho ô tô, xe máy của phụ huynh đưa đón con em vào trong trường.

Theo ông Khả, gia cảnh học sinh bị nạn rất khó khăn. Gia đình học sinh này có 12 người với nhiều thế hệ sống chung trong một căn nhà chật hẹp.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Krông Búk, Sở GD-ĐT cùng nhiều cơ quan, đoàn thể đã đến thăm, chia sẻ mất mát với gia đình học sinh bị nạn.