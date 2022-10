Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, bắt 29 người

(PLO)- Chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra, công an đã truy bắt 29 người, tạm giữ một ô tô 16 chỗ, hai khẩu súng…

Ngày 28-10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc vào ngày 27-10.

Bắt 29 người liên quan

Theo công an, đây là vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng giữa hai nhóm người liên quan đến tranh chấp đất đai. Cụ thể, nhóm của Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi) và Bùi Minh Trung (46 tuổi, cùng quê tỉnh Cà Mau) có mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc).

Trưa 27-10, tại khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), hơn 50 người thuộc nhóm của Hai Lượng đi trên tám ô tô (gồm xe bán tải bảy chỗ và 16 chỗ) đến thửa đất của Đoài để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, một số người bên nhóm của Hai Lượng đã dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của Đoài, hậu quả làm sáu người thương vong. Trong đó, hai người tử vong là Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, trú tại TP Phú Quốc). Còn bốn người bị thương là Lê Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Linh, Lý Quốc Tiến và Dương Việt Hòa (26-36 tuổi, trú tại TP Phú Quốc).

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt các đối tượng gây án. Chưa đầy một ngày sau, lực lượng công an đã bắt 29 người, đồng thời tạm giữ một ô tô 16 chỗ.

Khi khám xét nơi ở của nhóm người trên, công an đã thu giữ hai khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có một khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang trưng cầu giám định. Ngoài ra, công an còn phát hiện có một con dấu giả của ấp.

Bên cạnh việc khởi tố vụ án, công an tỉnh cũng đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can. Đồng thời, công an đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Triệt phá các đường dây mua bán súng trái phép

Liên quan đến việc mua bán vũ khí trái phép, trước đó Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, yêu cầu cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương nhanh chóng rà soát, điều tra và triệt phá.

Ngày 22-8, ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng, gồm: Dương Minh Tuấn (30 tuổi), Cao Văn Hoài (27 tuổi), Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, vợ Hoài), Lưu Tấn Đạt (35 tuổi), Phan Văn Tính (41 tuổi), Khưu Thanh Tùng (28 tuổi), Trần Văn Năng (38 tuổi), Trần Ngọc Thuận (35 tuổi), Phương Hữu Nhân (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phạm Văn Giàu (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm người trên, công an thu giữ 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại chứa CO2, một roi điện cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo súng. Theo kết quả giám định, trong 84 khẩu súng bị thu giữ, có 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

Làm việc với công an, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trong đó, Tuấn khai nhận đã mua súng của vợ chồng Hoài, sau đó cải tạo và bán cho người có nhu cầu. Còn Hoài và Trâm thừa nhận đặt mua súng, công cụ hỗ trợ và rao bán lại trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook cho các đối tượng hình sự ở TP Hà Nội và các tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa.

Tiếp tục mở rộng điều tra, giữa tháng 10-2022, ban chuyên án đã xác định Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ TP.HCM) là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí và các loại công cụ hỗ trợ, có kho hàng để cất giấu.

Từ đó, ban chuyên án nhanh chóng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ ba đồng phạm làm “đại lý” cho Diệp bán các loại súng ra các tỉnh miền Trung. Đó là Đặng Quốc Ánh (28 tuổi), Đặng Quốc Huân (27 tuổi) và Đặng Văn Tỉnh (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Yên).

Khám xét khẩn, ban chuyên án thu giữ 229 khẩu súng, 6 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng và các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

CHÂU ANH