Vụ phá xe trên quốc lộ và một số vấn đề pháp lý

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa đăng tải loạt phóng sự điều tra “Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ” phản ánh các chủ tiệm sửa xe đã phá hỏng xe của khách rồi "vẽ bệnh" để bắt thay, sửa với giá tiền cao.

Sau khi loạt bài được đăng tải, nhiều bạn đọc cho biết họ từng là nạn nhân và mong rằng cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm, trong đó nhiều ý kiến cho rằng phải xử lý hình sự các đối tượng có hành vi bất lương.

Trao đổi với PLO, TS Trần Thanh Thảo (Trường ĐH Luật TP.HCM) cho rằng: Những chủ tiệm xe, nhân viên... mà loạt phóng sự phản ánh đã có các hành vi cố ý rạch vỏ xe, ruột xe, chọc cao su đùm hoặc làm hư hỏng một số thiết bị khác của xe, làm cho xe không thể hoạt động như bình thường. Đây là hành vi cố ý làm cho tài sản mất đi một phần giá trị sử dụng, tức hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 BLHS (Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản).

Bên cạnh đó, những người này còn thực hiện hành vi tháo mobin sườn để xe không hoạt động, sau đó lại nói với nạn nhân là xe hỏng dây curoa, bộ nồi, mobin sườn… làm cho nạn nhân tin tưởng và buộc họ phải thay bằng các thiết bị, phụ tùng trôi nổi để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

"Đây bị coi hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của nạn nhân theo quy định của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS)", TS Trần Thanh Thảo nhận định.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP thì trong trường hợp một người thực hiện nhiều lần cùng loại hành vi xâm phạm sở hữu, nếu các hành vi xâm phạm sở hữu được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian thì người thực hiện nhiều lần cùng loại hành vi xâm phạm sở hữu phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng theo tổng giá trị tài sản của các lần bị xâm phạm.

Do đó, nếu thuộc trường hợp này thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nêu trên về Tội cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 BLHS) và Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) khi tổng giá trị tài sản của các lần bị xâm phạm được xác định là từ 2 triệu đồng trở lên.

Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài điều tra “Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ”, nhiều người gửi mail, comment yêu cầu xử lý nghiêm những người vi phạm này. Nhiều bạn đọc cho rằng hành vi của những người này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 178 BLHS hoặc điểm c khoản 1 Điều 174 BLHS.

Nói cách khác, dù tài sản làm hư hỏng hoặc chiếm đoạt trị giá dưới 2 triệu đồng thì hành vi của những người này vẫn đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

TÒA SOẠN PLO