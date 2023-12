Vụ tranh chấp quyền mai táng ở Đắk Nông: Không khởi tố vụ án

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến vụ tranh chấp quyền mai táng hy hữu trên địa bàn vì không có sự việc phạm tội.

Ngày 21-12, một nguồn tin của PLO xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền mai táng hy hữu trên địa bàn.

Công an khai quật thi thể ông T để lấy mẫu giám định phục vụ điều tra. Ảnh: Đ.D

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, quá trình xác minh đã xác định được thi thể ông NBT (SN 1947, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi cấp cứu và khi khâm liệm không có vết thương hở ngoài da.

Ngoài ra, kết luận giám định pháp y xác định, ông T. tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương. Do đó, việc ông T. tử vong không có sự việc phạm tội.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có quyết định số 93/QĐ-CSHS, không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin tội phạm liên quan đến việc ông T. tử vong.

Như PLO đã thông tin, tháng 7-2023, ông T. đột ngột tử vong và được vợ chôn cất tại huyện Đắk Mil. Sau đó, người thân ông T. tại tỉnh Vĩnh Phúc có đơn tố giác gửi Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng ông T. chết chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu tội phạm.

Người thân của ông T. đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông điều tra nguyên nhân cái chết của ông này.

Ngày 25-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khai quật, khám nghiệm tử thi ông T., đồng thời lấy mẫu gửi giám định. Người thân ông T. cũng yêu cầu được đưa thi thể ông này về Vĩnh Phúc mai táng nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Đến đầu tháng 12-2023, cơ quan pháp y đã có kết luận gửi Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định ông T. tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương.

Vì sao Công an Quảng Ngãi che mặt hình ảnh người đánh học sinh lớp 9? (PLO)- Hành vi đánh học sinh lớp 9 nhập viện bị lên án mạnh mẽ, khi người hành hung bị khởi tố, hình ảnh đã được công an xử lý làm mờ mặt. Tại sao?

TIẾN THOẠI