Vụ trộm tài sản khi cưỡng chế: Đoàn cưỡng chế phải có trách nhiệm

Trong tuần qua, những thông tin về vụ việc lấy tài sản khi đang cưỡng chế đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Cụ thể, ngày 29-4, gia đình chị HTBC, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, có nhận thông báo của UBND phường về cưỡng chế căn nhà chị đang ở. Theo thông báo, ngày 17-5, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm của gia đình chị tại đường số 1, khu phố 7. Thế nhưng ngày cưỡng chế, gia đình chị C không có mặt tại nơi cưỡng chế.

Đến sáng 18-5, chị C đến nơi phường tập kết đồ đạc tìm quần áo thì không tìm thấy các tài sản có giá trị của gia đình.

Nhiều bạn đọc cho rằng ngoài việc xử lý những người lấy tài sản của người khác thì cũng phải xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu đoàn cưỡng chế.

Không phải trả lại tài sản là xong

“Lúc cưỡng chế tháo dỡ nhà, cán bộ trong đoàn cưỡng chế phải có trách nhiệm giám sát việc tháo dỡ, để không làm thất thoát đồ của dân. Việc thuê người cưỡng chế cũng vậy, phải tìm người đáng tin cậy để thực hiện. Cưỡng chế vi phạm là nhiệm vụ của cán bộ nhà nước, nếu xảy ra sự cố thì người đứng đầu phải có trách nhiệm đầu tiên. Chuyện người nào đó lấy tài sản của dân khi thi hành nhiệm vụ, không phải là vụ trộm cắp bình thường mà nó còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước” - bạn đọc Nguyễn Sương.

“Những người lấy trộm tài sản dù đã trả lại tài sản nhưng cũng phải bị xử lý đúng pháp luật. Ngoài tội trộm cắp tài sản, người nào lợi dụng đang thi hành nhiệm vụ để phạm tội thì đây cũng được xem là tình tiết tăng nặng hình phạt” - bạn đọc Tài Nguyễn.

“Chúng ta đang sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Người dân xây nhà không phép thì phải chấp hành việc bị cưỡng chế, còn người thực thi sai cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không phải trả lại tài sản và xin lỗi là xong” - bạn đọc Thảo Nguyên.

Cưỡng chế phải có mặt người vi phạm

“Chuyện xây nhà không phép luôn là vấn đề nóng ở nhiều địa phương. Có những trường hợp, do nhu cầu về chỗ ở mà người dân bất chấp quy định để rồi phải vi phạm pháp luật. Ở đây cần nhìn nhận một điều rằng có sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan nhà nước ở địa phương. Chúng ta đều biết một căn nhà cấp bốn muốn xây dựng lên nhanh nhất cũng phải mất một tháng, chứ không phải ngày một, ngày hai là xong. Vì sao cả một tháng trời, cán bộ phường ở đâu mà không phát hiện và ngăn chặn ngay. Qua sự việc này cũng cần chấn chỉnh lại việc quản lý xây dựng ở địa phương, nhất là tình trạng xây dựng không phép” - bạn đọc Nguyễn Tùng.

“Có nhiều trường hợp, người xây nhà trái phép muốn kéo dài thời gian cưỡng chế nên đã không có mặt lúc cưỡng chế. Điều này cũng làm khó cho cơ quan chức năng trong quá trình cưỡng chế. Tôi thấy trong trường hợp của chị C, phường nên làm chặt chẽ các bước cưỡng chế để phải có mặt chị C lúc cưỡng chế. Nếu người vi phạm có lý do chính đáng, yêu cầu dời ngày lại thì nên xem xét hỗ trợ. Có như vậy, việc cưỡng chế sẽ tránh những thất thoát, hư hỏng tài sản của người dân” - bạn đọc Trung Lê.

“Việc người trộm tài sản của người khác phải bị xử lý là hoàn toàn đúng. Theo tôi được biết, trước khi địa phương thông báo cưỡng chế thì sẽ có thông báo cho người vi phạm biết thời gian cưỡng chế. Như vậy, phải xem lại quy trình thực hiện vụ cưỡng chế có đúng không. Nếu tại thời điểm cưỡng chế mà người vi phạm có chuyện bất khả kháng thì phải dời ngày lại để chờ ngày có mặt người vi phạm. Ngoài ra, nếu người vi phạm cố tình tránh né việc cưỡng chế thì cũng nên xem xét hành vi không thi hành vi phạm hành chính” - bạn đọc Hòa Đoàn.•