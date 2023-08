Vụ truy tố thứ 4 và tương lai chính trị của ông Trump

(PLO)- Khác với ba lần bị truy tố trước đó, cáo buộc gian lận bầu cử tại bang Georgia được cho sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đài CNN ngày 14-8 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố liên quan đến cáo buộc gian lận kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia. Đây là lần thứ tư cựu tổng thống thuộc đảng Cộng hòa bị truy tố, trong khi ông hiện là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Theo bản cáo trạng do bà Fani Willis, Công tố viên trưởng Văn phòng công tố hạt Fulton (bang Georgia, Mỹ), công bố cùng ngày, ông Trump đã có hành vi ép buộc ông Brad Raffensperger, Tổng Thư ký bang Georgia, phải tìm cách bổ sung gần 12.000 phiếu bầu cho ông Trump tại bang này để đảm bảo ông giành chiến thắng. Theo tờ The New York Times, ông Raffensperger lúc bấy giờ đã không làm theo yêu cầu của ông Trump.

Bản cáo trạng nghiêm trọng nhất

Trước những cáo buộc từ Văn phòng công tố hạt Fulton, ông Trump đã phủ nhận toàn bộ hành vi sai trái, cho rằng công lý tại Mỹ đang dần thay đổi, bản thân ông trở thành mục tiêu chính trị cho các đảng viên Dân chủ “tấn công” và nhấn mạnh rằng các cáo buộc trên nhằm mục đích ngăn ông quay lại Nhà Trắng.

Theo trang Business Insider, so với những cáo buộc liên quan đến dùng tiền “bịt miệng” ngôi sao nữ khiêu dâm, lưu trữ trái phép tài liệu mật và cản trở công lý trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol thì bản cáo trạng về gian lận kết quả bầu cử ở bang Georgia được xem là nghiêm trọng nhất.

Ông Steve Okun, cố vấn cấp cao của Công ty tư vấn địa chiến lược McLarty Associates (Mỹ), nhận định rằng vụ truy tố mới nhất đáng lo ngại hơn và đặc biệt nghiêm trọng hơn so với ba vụ trước đó, vì nó thực thi dựa trên luật tiểu bang nên giả sử ông Trump có tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 thì ông vẫn không thể tự ân xá cho mình một khi bị kết tội.

“Đối với ba vụ truy tố trước, trong trường hợp bị kết tội, ông Trump vẫn có thể tự ân xá cho mình nếu tái đắc cử Nhà Trắng. Nhưng ông không thể làm vậy với vụ truy tố tại bang Georgia, bởi theo luật bang Georgia, chỉ có hội đồng ân xá của bang mới được ra lệnh ân xá và đơn xin ân xá chỉ được chấp nhận sau khi đã ngồi tù năm năm” - ông Okun nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Jennifer Rodgers, Phó Giáo sư Trường Luật tại ĐH New York (Mỹ), nhận định bản cáo trạng thứ tư đối với ông Trump được xem là nghiêm trọng nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tính công bằng trong hệ thống bầu cử và làm phá vỡ hệ thống luật pháp mang tính dân chủ của Mỹ. “Cáo buộc đối với ông Trump về việc có hành vi gian lận trong bầu cử tại bang Georgia sẽ khiến người dân hoài nghi về tính công bằng trong hệ thống bầu cử Mỹ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới lòng tin của người dân vào các cuộc bầu cử trong tương lai” - bà Rodgers lưu ý.

Tiềm lực chính trị bị ảnh hưởng

Theo trang Iowa Capital Dispatch, vụ truy tố thứ tư sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới con đường chính trị của ông Trump. Trước mắt, nó sẽ làm xói mòn sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa dành cho ông Trump và xa hơn là ảnh hưởng đến khả năng ông Trump giành suất đề cử của đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Trang Iowa Capital Dispatch dẫn lời ông Will Hurd, cựu Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, cho rằng đảng Cộng hòa nên từ bỏ ông Trump trước những lùm xùm liên quan đến các vấn đề pháp lý. Ông Hurd cho rằng những rắc rối đó có khả năng khiến ông Trump lần nữa thất bại trước đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden nếu cả hai cùng trở thành ứng cử viên đảng tương ứng đứng ra tranh cử vào năm 2024.

Ông Trump và các đồng minh sẽ tự nhận thấy hậu quả từ những rắc rối pháp lý ở bang Georgia khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 diễn ra. GS ANTHONY KREIS, ĐH Luật Georgia (Mỹ)

Hạ nghị sĩ Hurd còn cho rằng ông Trump đứng ra tranh cử không phải để làm “nước Mỹ vĩ đại trở lại” như lời ông nói, mà để giải quyết những lùm xùm pháp lý của bản thân mình.

Ông Asa Hutchinson, cựu Thống đốc bang Arkansas, cho rằng mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng về những rắc rối pháp lý của ông Trump. “Một số người có thể xem đây là hành vi phạm tội, số khác có thể cho là âm mưu ngăn ông Trump quay lại Nhà Trắng, điều này sẽ đẩy nội bộ đảng Cộng hòa lục đục và sự ủng hộ của ông Trump trong đảng cũng sẽ giảm xuống” - ông Hutchinson nhấn mạnh.

Ông Hutchinson còn lưu ý rằng sau vụ truy tố ở bang Georgia, uy tín và độ tin cậy của ông Trump sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến hình ảnh của ông Trump trong mắt cử tri xấu đi và chiến dịch vận động tranh cử vì thế cũng gặp trở ngại. “Georgia là một trong những bang chiến địa, việc xuất hiện những lùm xùm tại đây sẽ khiến ông Trump mất đi lòng tin từ cử tri, khiến ông có khả năng lần nữa thất thế tại bang này” - ông Hutchinson nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Sarah Longwell, chiến lược gia chính trị đảng Cộng hòa, đánh giá các bản cáo trạng nhằm vào ông Trump sẽ không làm yếu đi sự ủng hộ ông Trump từ các đảng viên Cộng hòa, thay vào đó nó sẽ giúp ông củng cố thêm sức mạnh trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội một lần nữa trở lại làm chủ Nhà Trắng.•

Ông Trump đề nghị dời phiên xét xử trong truy tố tại bang Georgia Theo hãng tin Reuters, hôm 16-8, bà Fani Willis, Công tố viên trưởng Văn phòng công tố hạt Fulton (bang Georgia, Mỹ), đã đề xuất mở phiên tòa xét xử ông Trump về các cáo buộc gian lận kết quả bầu cử bang Georgia năm 2020 vào ngày 4-3-2024. Theo bà, lịch trình trên sẽ không mâu thuẫn với những phiên xét xử về những cáo buộc khác của ông Trump. Tuy nhiên, mới đây các luật sư của ông Trump đã đệ đơn đề nghị dời phiên tòa xét xử vụ truy tố ở bang Georgia sang tháng 4-2026, gần hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 kết thúc, với lý do các công tố viên cần thời gian nhiều tháng để xử lý khối tài liệu khổng lồ. Theo kế hoạch, thẩm phán liên bang Tanya Chutkan ngày 28-8 sẽ đưa ra quyết định về thời điểm xét xử.

CHÍ THANH