Vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ: Tòa sẽ tuyên án vào ngày 26-8 21/08/2024 18:53

Ngày 21-8, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử sáu bị cáo trong vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ.

Bị cáo Hải nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án chiều 21-8. Ảnh: NHẪN NAM

Sáu bị cáo gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt.

Tòa dành cả ngày cho phần tranh luận, đối đáp qua lại giữa đại diện VKS với các luật sư bào chữa cho bị cáo, đại diện ngân hàng và người liên quan về cách tính thiệt hại, kết luận định giá tài sản, xử lý tài sản bảo đảm, thẩm quyền điều tra...

Theo đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân cho rằng hành vi có thể vi phạm nhưng không cấu thành tội phạm hình sự; tất cả bằng chứng là các kết luận định giá tài sản dùng để kết luận thiệt hại trong vụ án đều hình thành trong giai đoạn điều tra trái thẩm quyền; tội phạm theo Điều 179 BLHS năm 1999 thì hậu quả thiệt hại là yếu tố quyết định cấu thành tội phạm này; có dấu hiệu khởi tố trước tìm chứng cứ sau; từ đó, luật sư đề nghị tuyên bị cáo Nhân không phạm tội.

Bị cáo Nhân đồng ý với quan điểm bào chữa của các luật sư. Theo bị cáo Nhân, bản án sơ thẩm lần đầu xác định bị cáo không phạm tội vi phạm quy định cho vay theo Điều 179 BLHS năm 1999. Sau đó, bản án phúc thẩm hủy án sơ thẩm cũng có nhận định truy tố bị cáo theo Điều 179 là chưa đúng với hành vi khách quan của tội phạm nhưng việc điều tra lại không có gì mới…

Trong phần luận tội, VKS cho rằng các bị cáo bàn bạc thống nhất với nhau để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo và sau đó dẫn các lời khai của bị cáo Hải, bị cáo Liệu… để chứng minh cho việc này. Tuy nhiên, luật sư cho rằng lời khai của các bị cáo Nhân, Hải, Liệu tại tòa lại cho rằng họ không bàn bạc thống nhất việc nâng khống.

Đối đáp ý kiến luật sư và bị cáo về thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra trong vụ án này, đại diện VKS cho rằng trong hồ sơ vụ án có văn bản thể hiện Bộ Công an đã cho phép Cơ quan An ninh điều tra TP Cần Thơ điều tra vụ án này.

Theo VKS, cách tính thiệt hại là phần dư nợ cho vay trừ đi phần tiền đã nộp vào trước đó và trừ đi giá trị tài sản đảm bảo.

Cũng theo VKS, việc xử lý tài sản đảm bảo trước hay sau không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án.

VKS xác định vai trò của bị cáo Nhân vừa là người xúi giục vừa là người thực hành. Bị cáo Nhân cho rằng mình không thể là người thực hành, còn xúi giục thì đầu đến cuối cáo trạng không quy kết. “Cáo trạng mô tả tôi như là đấng toàn năng, chỉ đâu là giám đốc ngân hàng làm đó” – bị cáo này nói.

Bị cáo Nhân trình bày ý kiến tại tòa ngày 21-8. Ảnh: NHẪN NAM

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX vào nghị án và cho biết sẽ tuyên án vào sáng ngày 26-8 tới đây.