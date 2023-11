Vừa ra tù đã đi ăn trộm cây mai còn đe doạ công an

(PLO)- Vừa ra tù, ‘Hải cháy’ tiếp tục đi ăn trộm cây mai và khi bị bắt giữ, Hải còn đe doạ công an.

Sáng 16-11, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Công an phường Trường Xuân vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hải (tên thường gọi là 'Hải cháy', 20 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 13-11, công an cùng Ban bảo vệ dân phố phường Trường Xuân tổ chức tuần tra, đón lỏng những người có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

1 giờ 30 phút sáng 14-11 thì phát hiện một người chở cây mai chạy trên đường Nguyễn Tất Thành về hướng huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Người này tăng ga bỏ chạy, Tổ công tác truy đuổi đến địa phận xã Tam Thái thì bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật do 'Hải cháy' ăn trộm. Ảnh: CA

Công an xác định 'Hải cháy' là đối tượng hình sự nguy hiểm có nhiều tiền án, tiền sự và vừa ra tù được vài tháng. Khi bị chặn giữ kiểm tra, 'Hải cháy' liên tục chống đối, không hợp tác, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại công an phường, 'Hải cháy' khai nhận đã ăn trộm cây mai trên và đang chở đi cất giấu.

THANH NHẬT