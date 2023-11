Ngày 15-11, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trung Huy (23 tuổi) và Dương Ngọc Chiến (22 tuổi; cùng ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) về tội cố ý gây thương tích.

Lê Trung Huy (trái) và Dương Ngọc Chiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 4-10, Đội CSHS Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của anh PMT (24 tuổi, ngụ phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), về việc bị nhóm người lạ chặn xe truy sát.

Theo trình bày, tối 1-10, anh T chở bạn gái đi trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ thì bị một nhóm thanh niên (khoảng năm người, không rõ lai lịch, đi trên hai xe máy) chặn lại. Anh hoảng sợ điều khiển xe bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp.

Sau đó, một người trong nhóm cầm dao chém nhiều nhát làm vỡ mũ bảo hiểm, gây thương tích trên vùng đầu, còn những người khác xông vào đánh anh.

Nhóm này đe dọa, ép chở anh T đến kiệt 220 Phan Châu Trinh rồi tiếp tục đánh. Khi người dân nhìn thấy can ngăn, nhóm thanh niên này bỏ đi.

Anh T bị thương tích ở vùng đầu khâu nhiều mũi, nhiều vết sưng bầm ở vùng mặt và trên người, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, hành vi của nhóm thanh niên trên là nguy hiểm, manh động, côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Ngày 9-10, Trưởng Công an TP Tam Kỳ xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh, lần lượt những người liên quan được xác minh và triệu tập lên làm việc.

Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của nhóm này có dấu hiệu của tội giết người.

