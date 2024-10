Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng bà con xã đảo An Sơn 06/10/2024 13:25

(PLO)- Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là hoạt động được Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hằng năm, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con xã đảo An Sơn.

Ngày 6-10, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dẫn đầu đoàn công tác đến xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Đại tá Trần Nguyên Lai (thứ hai từ trái qua), Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi tiêu biểu trên địa bàn xã An Sơn. Ảnh: THÁI VINH

Tại đây, đoàn công tác đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo. Cạnh đó, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phòng, chống tác hại của ma túy cho bà con ngư dân.

Dịp này, Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 15 suất quà hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi và trao hỗ trợ đỡ đầu ba em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tiêu biểu với số tiền 9 triệu đồng/em.

Ngoài ra, đoàn còn tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế cứu thương, ảnh Bác Hồ và phát tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên địa bàn. Mặt khác, phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường khu vực ven biển.

Đoàn công tác tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế cứu thương, ảnh Bác Hồ và phát tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên địa bàn xã An Sơn. Ảnh: THÁI VINH

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là hoạt động được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành hằng năm tại xã đảo An Sơn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con xã đảo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Cạnh đó, hỗ trợ, giúp đỡ bà con và các em học sinh trang trải, khắc phục một phần khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình cũng nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Mặt khác, thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.