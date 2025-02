Vũng Tàu: Đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán 02/02/2025 17:40

Ngày 2-2, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu có báo cáo về tình hình phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo trung tâm, lượng khách du lịch (tắm biển) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ ước khoảng 275.800 lượt, giảm 54.200 lượt so với cùng kỳ năm 2024 (khoảng 16%). Nguyên nhân một phần do dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau) đang trong giai đoạn thi công phần nào ảnh hưởng đến lượng khách đến với TP Vũng Tàu.

Riêng 2-2 (Mùng 5 Tết Ất Tỵ) ước lượng khoảng 89.000 lượt, tăng 14.000 lượt do ngày nghỉ cuối Lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, cùng với tình hình thời tiết, giao thông thuận lợi, có nhiều chương trình Lễ hội, văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc được tổ chức.

Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, dự báo lượng khách du lịch sẽ giảm dần do đã hết kỳ nghỉ.

Du khách vui chơi, tắm biển Vũng Tàu ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: TP

Trong dịp Tết, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả dịch vụ theo quy định, đảm bảo an toàn. Công tác hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ kịp thời đến du khách khi tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Công tác cấp cứu thủy nạn, y tế đã tổ chức ứng trực hợp lý kể cả ngoài giờ hành chính, thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn phòng tránh là chính, đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch tắm biển.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, các trường hợp vi phạm được xử lý kịp thời theo quy định. Giá cả dịch vụ du lịch ổn định, công tác kê khai, đăng ký giá, niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng theo đúng quy định. Công tác kiểm tra ngăn chặn ăn uống nơi công cộng, bãi biển được thực hiện tốt đảm bảo môi trường du lịch văn minh, xanh, sạch, đẹp.