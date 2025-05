Bình Thuận đạt doanh thu du lịch 450 tỉ đồng trong dịp lễ 30-4 04/05/2025 17:01

Ngày 4-5, theo tin từ Sở VHTT&DL Bình Thuận, trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5-2025, nhờ thời gian nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, giao thông thuận lợi, thời tiết mát mẻ, nhu cầu đi du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở biển tăng cao nên Bình Thuận đã thu hút đông khách du lịch.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay, du khách đến Bình Thuận khá đông. Ảnh PN.

Trong 5 ngày, Bình Thuận ước đón khoảng 228.000 lượt khách (tham quan, lưu trú), công suất phòng bình quân vào các ngày cao điểm từ 30-4 đến 3-5 đạt khoảng 75 - 95%, doanh thu ước khoảng 450 tỉ đồng.

Đặc biệt, lượng khách du lịch đến tỉnh tập trung đông từ ngày 30-4 đến 2-5 (các khách sạn từ 1-2 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 70 - 80%. Đa số các resort 3-5 sao và tương đương công suất phòng đạt xấp xỉ 90 - 95%). Khách du lịch nội địa trong dịp nghỉ lễ năm nay chủ yếu đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Nam bộ, Hà Nội… Khách chủ yếu đi dạng gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ và đi bằng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận qua các công ty lữ hành.

Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách. Trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách; giá các loại dịch vụ phục vụ trực tiếp cho khách tăng khoảng 20%, giá hải sản tăng theo thời vụ.

Bình Thuận luôn thu hút khách du lịch với các chương trình hấp dẫn.

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ này, các sự kiện văn hóa, thể thao cũng được tổ chức vô cùng hấp dẫn để thu hút du khách như: Các trò chơi thể thao trên biển (lướt ván diều, ván buồm, lướt sóng, các dịch vụ canô kéo dù, môtô nước), Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty, Chương trình MAPPING 3D và biểu diễn nghệ thuật, lễ hội thả diều, chuỗi sự kiện Summer Fest 2025 đặc sắc với nhiều chương trình hấp dẫn như: Đêm nhạc Summer Music Fest, bắn pháo hoa nghệ thuật, lễ hội té nước, show diễn thời trang, lễ hội bia…đã thu hút khá đông du khách tham gia vui chơi giải trí trong dịp Lễ.

Theo Sở VHTT&DL, các ngành chức năng đã chủ động chỉ đạo triển khai sớm; tăng cường công tác kiểm tra trước những ngày nghỉ lễ nhằm đảm bảo môi trường du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ, nhất là nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ có đón khách du lịch.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay ở các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể… chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ, qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình Thuận trong dịp nghỉ lễ năm nay.