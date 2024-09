Vũng Tàu ra hạn chót để 2 doanh nghiệp tại Bãi Sau bàn giao mặt bằng 17/09/2024 21:36

Chiều 17-9, UBND TP Vũng Tàu tổ chức đối thoại với Công ty Cổ phần Bất Động Sản và Đầu tư VRC, 2 doanh nghiệp tại Bãi Sau là Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hải Dương (Công ty Du lịch Quốc tế Hải Dương) và Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Công ty Du lịch Quốc tế Vũng Tàu) trước khi tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế ban hành ngày 25-7 vừa qua.

TP Vũng Tàu ra tối hậu thư

Trước đó ngày 12-9, TP Vũng Tàu ra thông báo về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích hơn 1,5ha.28,4ha do Công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần Bất Động Sản và Đầu tư VRC) chưa bàn giao mặt bằng thực địa theo quy định.

Ngày 23-8, TP Vũng Tàu đã có có văn bản gửi các công ty đề nghị tháo dỡ, di dời tài sản, nhà, vật kiến trúc trên đất, bàn giao mặt bằng chậm nhất đến ngày 5-9 nhưng công ty chưa chấp hành đúng thời hạn.

Đến ngày 9-9, thành phố đã phê duyệt phương án tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và buộc tháo dỡ, di dời tài sản trên diện tích đất do Công ty Du lịch Quốc tế Vũng Tàu và Công ty Du lịch Quốc tế Hải Dương đang sử dụng.

TP Vũng Tàu yêu cầu 2 doanh nghiệp tại Bãi Sau chấp hành việc di dời, tháo dỡ, bàn giao mặt bằng từ 25-9. Ảnh: TK

Tại buổi họp, đại diện TP Vũng Tàu thông báo và yêu cầu 2 công ty liên quan tự tháo dỡ, di dời tài sản nhà, vật kiến trúc, bàn giao đất sạch. Trường hợp công ty cố tình không di chuyển tài sản, thành phố sẽ giao cho UBND phường 8 lập biên bản niêm phong, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cần cưỡng chế.

Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, áp dụng biện pháp tháo dỡ, di dời tài sản trên đất trong 5 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25-9.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, ông Vũ Hồng Thuấn - Phó Chủ tịch cùng đại diện các ban ngành đã trao đổi lại, giải thích rõ thêm các thông tin mà doanh nghiệp cho rằng còn vướng mắc, trong đó có việc liên quan đến cổ phần hóa.

Lãnh đạo TP Vũng Tàu nhấn mạnh, nhiều nội dung công ty trình bày đã được xem xét, giải quyết tại nhiều cuộc họp trước đó. Về cổ phần hóa, thành phố yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan nhưng doanh nghiệp không cung cấp.

Với các quyết định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, doanh nghiệp có quyền khiếu nại. Về việc thu hồi đất doanh nghiệp đã khiếu nại, tỉnh đã giao Sở TT&MT, Thanh tra tỉnh trả lời. Vấn đề thứ 2 là bồi thường tài sản trên đất, nếu có khiếu nại doanh nghiệp có quyền khởi kiện hành chính ra tòa.

Lãnh đạo TP Vũng Tàu một lần nữa yêu cầu doanh nghiệp chấp hành quyết định cưỡng chế, tự tháo dỡ di dời tài sản trước thời gian thành phố đã đưa ra. Nếu không sẽ buộc phải cưỡng chế theo đúng kế hoạch, thời gian đã định.

Ý kiến của doanh nghiệp

Trao đổi tại buổi họp, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Quốc tế Hải Dương và Công ty Du lịch Quốc tế Vũng Tàu vẫn khẳng định đơn vị sẵn sàng chấp hành di dời nhưng thực tế đối tượng di dời không đúng, không phải tên của công ty.

Ngoài ra, lý do thu hồi đất cũng không đúng vì công ty không tự nguyện trả lại đất mà đang kinh doanh ổn định, đang có nhu cầu mở rộng sản xuất. Công ty cần các quyết định đúng để có cơ sở báo cáo với cổ đông công ty, tiến hành các thủ tục giải thể…

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, tiền thân của doanh nghiệp là công ty nhà nước. Trong quá trình hoạt động luôn chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật. Công trình xây dựng có giấy phép, được giao đất hợp pháp, đóng thuế đầy đủ. Nay tỉnh có yêu cầu thu hồi đất để chỉnh trang trục đường Thùy Vân, công ty ủng hộ chủ trương và sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

2 doanh nghiệp tại Bãi Sau đồng ý chủ trương của tỉnh nhưng kiến nghị xem lại đối tượng và lý do thu hồi đất. Ảnh: TK

Khi di dời theo phương án tỉnh đưa ra, 2 công ty được nhận tổng cộng số tiền bồi thường là 72 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc thu hồi đất cần quan tâm đến đúng đối tượng phải thu hồi đất. Hiện công ty đang kinh doanh hợp pháp. Do đó, công ty mong muốn tỉnh có quyết định thu hồi đất đúng vị trí, quyền sử dụng đất công ty đang sử dụng, đúng quy định pháp luật và tên công ty. Bởi giữa công ty và Công ty Xây lắp không liên quan đến nhau.

“Lý do thu hồi đất ở đây không phải công ty tự nguyện trả lại đất mà lý do là do Nhà nước thu hồi đất để chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phát triển kinh tế xã hội. Công ty mong muốn được gặp Bí thư Tỉnh ủy để đối thoại nhưng đến nay chưa được giải quyết”- ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin.