Thanh tra tỉnh kiểm tra vụ 'vé câu cá lạ' ở U Minh Hạ, Cà Mau 11/04/2025 20:24

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Cà Mau ra Quyết định thành lập tổ kiểm tra do Thanh tra tỉnh phụ trách tiến hành kiểm tra vụ "vé câu cá lạ" ở vườn quốc gia U Minh Hạ.

Chiều nay 11-4, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau dẫn đoàn công tác đến Vườn quốc gia U Minh Hạ để triển khai Quyết định kiểm tra vụ "vé câu cá lạ" do Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh hồi cuối tháng 1-2025.

Tổ trưởng tổ kiểm tra Nguyễn Chí Linh (bìa trái) và ông Lê Văn Sử (bìa phải), Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau tại buổi triển khai Quyết định kiểm tra "vé câu cá lạ". Ảnh: TRẦN VŨ

Đoàn công tác đã triển khai đến Ban lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 10-4-2025 do Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Thành Ngại ký ban hành. Nội dung Quyết định là thành lập một tổ kiểm tra do ông Nguyễn Chí Linh, thanh tra viên chính Thanh tra tỉnh Cà Mau làm tổ trưởng, tiến hành thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí từ hoạt động dịch vụ câu cá tại Vườn quốc gia U Minh Hạ giai đoạn 2023 - 2024. Đoàn sẽ làm việc trong 2 tuần, đến ngày 26-4-2025 phải báo cáo kết quả về Chủ tịch tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc bán vé câu cá ở Vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu bất thường, tỉnh đã có chỉ đạo Vườn quốc gia báo cáo và Sở tài chính, Cục thuế vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, do còn những vấn đề chưa rõ hoàn toàn, nên Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải kiểm tra bằng một tổ kiểm tra do Thanh tra tỉnh phụ trách. Từ kết quả này, lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét, xử lý, chấn chỉnh.

Ông Sử lưu ý, việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng và các mặt công tác bình thường của vườn. Quá trình kiểm tra, nếu có khó khăn, vướn mắc, hoặc thấy cần thiết mở rộng phạm vi kiểm tra thì đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

Quang cảnh buổi triển khai Quyết định kiểm tra "vé câu cá lạ" chiều 11-4-2025. Ảnh: TRẦN VŨ

Như PLO đã có một số tin, bài phản ánh, Vườn quốc gia U Minh Hạ đã tự in vé bán cho người câu cá vào Vườn, thay vì sử dụng vé điện tử như quy định của pháp luật hiện hành. Giám đốc Vườn quốc gia sau đó đã có giải trình với UBND tỉnh và các sở ngành, do chưa đăng ký kịp vé điện tử nên in vé tạm. Việc làm này đã được khắc phục trước khi báo đăng, khẳng định đó là việc làm chưa đúng quy định nhưng không có mục đích lập quỹ trái phép hoặc hành vi phạm pháp khác.

Cũng phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Lê Văn Sử gửi lời cảm ơn đến Báo Pháp Luật TP.HCM đã có tin bài phản ánh kịp thời. Ông hi vọng trong thời gian tới báo tiếp tục có những tin, bài phản ánh, xây dựng, động viên nhân tố mới...