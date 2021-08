Sáng 19-8, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho thấy, sinh viên HVT (18 tuổi, trú xóm Bắc Tiên, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và LMTh (18 tuổi, trú xóm 5, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) dương tính với SARS-CoV-2.



Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hai sinh viên T. và Th. lưu trú ký túc xá Trường CĐ Việt- Hàn (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) vừa về quê nhà huyện Yên Thành.

Theo điều tra dịch tễ, sinh viên T. có lịch trình đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 17-8, anh T. có triệu chứng rát họng, nhưng ở nhà. Đến ngày hôm sau (18-8), anh T. đến Trung tâm Y tế huyện Yên Thành test nhanh cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, T. được cách ly và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An gửi xét nghiệm và nay cho kết quả khẳng định dương tính.

Cũng như T., sinh viên Th. cũng có lịch trình đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nay dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ 12 giờ trưa 19-8, huyện Yên Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.



24 giờ đêm 18-8, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn với huyện Yên Thành.

Ngoài hai sinh viên nêu trên, sáng 19-8, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 42 ca dương tính mới với COVID-19.

Trong đó, 20 ca cộng đồng; 22 ca nằm trong khu cách ly từ trước là những người từ TP.HCM, Bình Dương, Bình Thuận về quê nhà Nghệ An.

Trong số các ca cộng đồng có chị TTNg (19 tuổi, nghề nghiệp bán quán ăn, trú xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Ngày 18-8, chị Ng. có triệu chứng sốt, đau họng nên đến Trung tâm Y tế Nam Đàn được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, chị được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm, sáng 19-8 cho kết quả dương tính.



Do một tiểu thương bị nhiễm COVID-19, chợ Quyết (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) đang phong tỏa tạm thời.

Bà NTL (57 tuổi, ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ngày 18-8 đưa con gái đi khám ở BV Đa khoa Phủ Diễn và được làm test nhanh dương tính. Ngay sau đó, bà L. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả bà dương tính SARS-CoV-2.

Còn anh NKH (47 tuổi, làm nghề nghiệp lao động tự do) đi từ ngõ 20 đường Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) về nhà ở xã Bồi Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) ngày 16-8. Đến sáng ngày 18-8, anh H. được làm test nhanh 2 lần tại Trạm xá xã Bồi Sơn có kết quả dương tính. Sau đó, anh H. được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 13-6 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 683 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 20 địa phương.