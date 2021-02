7 người Trung Quốc đến Nghệ An âm tính với COVID-19

Chiều 26-2, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng truy tìm đối tượng Vũ Văn Tĩnh (32 tuổi, trú xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra liên quan đến vụ việc đưa 7 người Trung Quốc đi qua tỉnh Nghệ An.



Công an công bố hình ảnh để tìm Vũ Văn Tình phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA.

Trước đó, vào đêm 25-2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng (khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên), Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra hành chính xe khách mang BKS 20B- 022.15. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở một nhóm hành khách, gồm một người Việt Nam và bảy người Trung Quốc. Nhóm người Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quá trình tiếp cận, một người Việt Nam đã bỏ chạy trốn trong đêm. Công an xác định người bỏ chạy trốn đó là Vũ Văn Tĩnh. Bảy người Trung Quốc được công an và ngành y tế và cơ quan chức năng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên thực hiện cách ly, phòng dịch và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tối 26-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm bảy người Trung Quốc đã âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra vụ việc.