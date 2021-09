Ngày 1-9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản khẩn gởi các đơn vị, cơ quan trực thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.



Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền đến các cấp chính quyền, nhất là tại cấp cơ sở để đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trong công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để gia tăng tình trạng người dân di chuyển, ra đường mà không có lý do chính đáng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.



Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi: Quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản triển khai công tác phòng, chống dịch của tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, có nhà ở tại các địa phương khác thì phải bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được làm việc tại nhà hoặc bố trí nơi ở lại tại trụ sở cơ quan; trường hợp thật sự cần thiết phải di chuyển đi/về phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để lây lan dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết: Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi qua các Chốt kiểm soát dịch ở địa bàn giáp ranh các địa phương trong tỉnh. Không xem xét giải quyết bất kỳ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ địa phương khác đi/về qua các Chốt kiểm soát dịch (trừ lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và những trường hợp đã được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền). Xử lý nghiêm và báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương mình; tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.



Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch.