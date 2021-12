Chia sẻ lý do đấu giá sách để ủng hộ quỹ "Cùng con đi tiếp cuộc đời", BS Khôi mong muốn "dìu" các trẻ em mồ côi vì COVID-19 có thể tiếp tục đến trường. “Nếu không viết cuốn sách này thì tôi cũng sẽ tìm những nguồn tiền khác để ủng hộ quỹ. Tuy nhiên thông qua buổi đấu giá sách, tôi muốn lan tỏa đến mọi người và hi vọng sẽ có nhiều người chung tay giúp đỡ các em. Đi qua cơn bão, có những thân cây lớn đã gãy rồi, không thể nào ôm thân cây đó mà khóc mãi. Chúng ta chỉ có thể chăm cho những mầm non thì tương lai mới rợp bóng mát” – tác giả trải lòng.

Tác giả ký tặng sách tại buổi ra mắt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG