Bạn có thể làm được gì từ giải thưởng của Keno?

Nhờ cách chơi cùng mức thưởng linh hoạt, giải thưởng từ xổ số nhanh Keno có thể đáp ứng cho người chơi từ những bữa cà phê, bữa nhậu vui cùng bạn bè tới nhu cầu như mua nhà, mua xe.





Mọi lo lắng về tài chính được xóa bỏ

Với sự xuất hiện của Keno, thị trường xổ số Việt Nam lần đầu tiên có một sản phẩm xổ số tự chọn có tính linh hoạt cao cho người chơi. Người mua vé xổ số nhanh Keno chính là người được quyết định số tiền mà mình mong muốn trúng thưởng cũng như tỷ lệ trúng khi tham gia chơi.

Cơ cấu giải thưởng của Keno cũng do đó trở nên linh hoạt, trải từ giải lớn nhất 2 tỷ đồng ở cách chơi bậc 10, xuống mức 800 triệu đồng ở bậc 9 tới những giải ở bậc thấp hơn nhưng vẫn đủ mang tới nhiều niềm vui cho người chơi.

Với những người chơi có kế hoạch lớn đang hướng tới trong cuộc sống, chơi xổ số nhanh Keno ở bậc 10 có giải thưởng lên tới hơn 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng. Nếu dự thưởng lớn hơn, giải thưởng tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Hai tỉ đồng từ giải nhất Keno bậc 10 giúp mọi lo lắng về tài chính của người chơi được xóa bỏ. Đây cũng là số tiền thưởng đủ để người chơi mua một căn nhà, sắm một chiếc xe hơi mới hoặc hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh dự định từ lâu. Lần đầu tiên tại Việt Nam, cơ hội trở thành tỉ phú gần với người chơi xổ số đến vậy khi khoảng cách từ tấm vé 10.000 đồng tới giải thưởng 2 tỷ đồng chỉ là 10 phút đồng hồ, thay vì chờ đợi nhiều giờ hoặc nhiều ngày để tới kỳ quay số mở thưởng.

Linh hoạt, nhanh gọn là những giá trị mới từ Keno

Giải thưởng của bậc chơi Keno thấp hơn là Keno bậc 9 cũng đã ở mức 800 triệu đồng, đủ để người chơi may mắn trúng giải mua được một chiếc xe hơi mơ ước. 800 triệu đồng cũng giúp biến ước mơ học tập, sửa nhà hay du lịch của người chơi trở nên gần hơn bao giờ hết.

Ở những bậc chơi thấp hơn, giải nhất của xổ số nhanh Keno cũng có giá trị trải từ 200 triệu đồng tới 4,4 triệu đồng, với tỷ lệ trúng thưởng cao hơn. Đây là số tiền có thể đem đến niềm vui lớn cho người chơi may mắn chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi mua vé. Có thể thấy, mức thưởng cao đem lại cho Keno giá trị giải trí mà hiếm loại hình vui chơi nào có thể đem đến chỉ với 10.000 đồng.

Với những bậc chơi thấp nhất (từ 1 đến 4), tỷ lệ trúng thưởng Keno cao hơn nhiều lần, từ 400.000 đồng đến 20.000 đồng, mang lại niềm vui chiến thắng cho người chơi.

Linh hoạt, nhanh gọn là những giá trị mới mà Keno mang tới cho thị trường xổ số Việt Nam. Với những người chơi tìm kiếm niềm vui chiến thắng cùng nhóm bạn, Keno bậc thấp trở thành lựa chọn không thể phù hợp hơn. Trong khi đó, với những khách hàng muốn thử thách để chinh phục 2 tỉ đồng trong 10 phút, may mắn vẫn luôn chờ đợi. Điển hình là trường hợp tấm vé may mắn bán ra tại một điểm bán hàng xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày 22-3. Người chơi may mắn đầu tiên trúng giải cao nhất của xổ số Keno trị giá 2 tỉ đồng là ông N.T. Đông Hải (thường trú tại Hóc Môn, TP.HCM). Khi nhận được giải thưởng, ông Hải chia sẻ, ông đặc biệt yêu thích và tin tưởng Vietlott từ lúc mới ra mắt và đã chơi Vietlott trong nhiều năm. Được biết ngày 22-3 ông đã mua 30 kỳ liên tiếp và cho đến tận sáng hôm sau khi chủ điểm thông báo ông Hải mới biết mình trúng giải.

Nhanh gọn, linh hoạt và mang đến cơ hội trúng 2 tỉ đồng trong 10 phút cho người chơi, những điểm “lợi hại” này đã giúp Keno trở thành một loại hình giải trí hào hứng mới, được nhiều người chơi ưa thích và tạo nên thói quen vui chơi có thưởng hoàn toàn mới tại Việt Nam.