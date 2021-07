Tối 25-7, TS-BS Nguyễn Văn Định- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đến 19 giờ đêm (25-7), trên địa bàn Nghệ An ghi nhận hai trường hợp mới dương tính với COVID-19.



Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An (đóng tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Đó là bệnh nhân OTH. (5 tuổi, trú bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An)- là F1 và tài xế NXH. (42 tuổi, quê xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định)-lái xe đường dài tuyến Đồng Tháp-Hà Nội.

Bé OTH. là con của bệnh nhân MTC và cháu bệnh nhân XTD đã được công bố trước đó.

Ngày 16-7, bé OTH. được cách ly tập trung cùng với mẹ là MTC tại Trường tiểu học Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Ngày 17-7, do còn nhỏ không ai chăm nên đi cùng mẹ và bà đến Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An (đóng tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để được cách ly. Ngày 19-7, bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính. Hôm nay (25-7), bé được lấy mẫu lần 3 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Còn bệnh nhân H. trên đường lái xe tải từ Hà Nội về Đồng Tháp, ngày 24-7, khi qua địa phận Nghệ An đã dừng xe vào Bệnh viện Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm test nhanh COVID-19 và cho kết quả 2 lần test nhanh đều dương tính. Ngay lập tức, tài xế H. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm bằng RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với virus SAR-CoV-2.

Như vậy tính từ ngày 13-6 đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 189 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 14 địa phương.