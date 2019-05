Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 5 học sinh, 1 cô giáo bị đâm tại trường

Tối 3-5, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn đến UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ việc một nam thanh niên đột nhập trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đâm bị thương 5 học sinh và 1 giáo viên, trong đó 1 em học sinh đã bị tử vong.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhận định đây là vụ việc đặc bỉệt nghiêm trọng. Do đó Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh, các ban, ngành, địa phương liên quan phải kịp thời cứu chữa cho các em học sinh bị thương. Thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong và các gia đình có con bị thương.

Đồng thời ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, để hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thuờng.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất cũng như tinh thần cho gíáo viên và học sỉnh.

Trước đó PLO đã đưa tin, sáng nay (3-5), thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết tại Tiểu học Đồng Lương (Đồng Lương, huyện Lang Chánh) vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng hơn 8 giờ, một nam thanh niên bất ngờ cầm dao xông vào trường, lao vào lớp đang học đâm liên tiếp năm học sinh và một cô giáo.

Hậu quả khiến một học sinh đã tử vong tại chỗ và bốn em khác bị thương nặng. Nữ giáo viên bị thương ở tay sau khi ngăn cản nam thanh niên.

Ngay sau khi gây án, nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhà trường hiện đã đưa các em học sinh và cô giáo bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lang Chánh.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Minh khi kẻ này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, cách hiện trường vụ án khoảng 3km, thu giữ tang vật là con dao nhọn nghi can dùng gây án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 5 triệu đồng; gia đình mỗi nạn nhân có người bị thương 2 triệu đồng. Sở GD&ĐT hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 3 triệu đồng, cô giáo chủ nhiệm bị thương 2 triệu đồng và 4 em học sinh bị thương mỗi em 1 triệu đồng.