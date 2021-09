TP.HCM xin rút khoảng cách hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét rút ngắn thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 8-12 tuần xuống tối thiểu sáu tuần. Nội dung này được đề cập trong văn bản do Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng ký ngày 12-9 với lý do rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm nhằm giúp TP đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19. Đề xuất của Sở Y tế đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại TP. Tính đến 18 giờ ngày 11-9, TP ghi nhận 292.403 ca nhiễm. Các bệnh viện đang điều trị 39.296 bệnh nhân, trong đó 2.690 F0 nặng đang thở máy, 23 bệnh nhân can thiệp ECMO và 2.914 F0 trẻ em dưới 16 tuổi. Tổng số ca tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 11.992.