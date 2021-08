Các địa phương có thể tùy tình hình Các địa phương đang căng thẳng vì dịch, chủ tịch UBND TP/tỉnh có thể quyết định lùi thời gian khai giảng, học sinh tựu trường. Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian năm học để địa phương căn cứ vào đó quyết định kế hoạch năm học cụ thể cho các cấp học. Đây là văn bản khung, áp dụng chung cho toàn quốc. Khung kế hoạch thời gian năm học này vẫn có thể thay đổi để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, với năm học 2021-2022 này là tình hình dịch bệnh. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nhưng cũng có nơi dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát và có thể thực hiện theo khung thời gian năm học theo đúng các mốc đã quy định. Việc này do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định kế hoạch cụ thể. Trong đó, thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Trường hợp dịch quá căng thẳng, không thể kết thúc năm học theo kế hoạch, địa phương báo cáo Bộ GD&ĐT để có hướng dẫn đặc thù cho địa phương đó. Điều quan trọng là vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa có thể hoàn thành kế hoạch năm học vào thời điểm phù hợp.