Để có thể yên tâm về quê dài ngày hoặc đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ dịp Tết Nguyên đán, nhiều người đã gửi thú cưng của mình vào các khách sạn chó mèo hay spa uy tín để thú cưng được chăm sóc chu đáo.

Khách sạn thú cưng đắt hàng mùa Tết

Anh Nguyễn Đình Phúc, chủ khách sạn thú cưng LK (quận 3, TP.HCM) cho biết gần Tết, lượng khách gửi thú cưng tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy vậy, so với năm trước, năm nay khách đặt phòng khá muộn, giảm khoảng 30% do nhiều người không về quê ăn Tết.



Những căn phòng cho thú cưng tại LK. Ảnh: TÚ NGÂN

Tùy theo chất lượng dịch vụ mà giá phòng gửi dao động từ 200.000 đồng, 350.000 đồng và 450.000 đồng/ngày. Mức giá 450.000 đồng là phòng VIP rộng rãi, có đồ chơi. "Giá dịch vụ trong dịp Tết này chúng tôi không tăng do tình hình dịch bệnh, ai cũng khó khăn" - anh Phúc chia sẻ.

Khác với mọi năm, năm nay khách đến gửi thú cưng phải khai báo y tế, tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Do lượng thú gửi nhiều nên cơ sở phải tăng thêm nhân viên đảm bảo thú cưng được kiểm tra thường xuyên, cứ 15 phút nhân viên sẽ phải dọn phòng và thay nước cho các vị khách đặc biệt.



Nhân viên chăm sóc cho chú mèo bị bệnh về mắt. Ảnh: TÚ NGÂN

Anh Phúc cho biết thêm: "Thú cưng tại đây được chăm sóc rất cẩn thận, chỉ cần chúng đi vệ sinh xong nhân viên sẽ dọn dẹp ngay. Sức khỏe của thú cưng cũng được chú ý thường xuyên, theo dõi rất cẩn thận vì khi mới mang tới gửi chúng đều khỏe mạnh. Khi thấy chúng có biểu hiện khác lạ là lập tức được thăm khám ngay. Nếu phát hiện bệnh sẽ phải cách ly để tránh lây nhiễm".

Làm đẹp đến từng chiếc lông

Theo chị Phạm Ngọc Quỳnh Anh - nhân viên hệ thống spa, khách sạn dành cho thú cưng VCTP (quận Tân Bình, TP.HCM) thời điểm cận Tết rất hút khách.

Tại đây, khách đã bắt đầu đặt chỗ cho thú cưng từ tháng 12, đến nay chỉ còn vài phòng trống. Giá cả phụ thuộc vào cân nặng thú cưng và chất lượng phòng/chuồng, từ 80.000 đồng - 100.00 đồng/ngày. Khách hàng gửi thú cưng dịp Tết sẽ phụ thu thêm 20%, gửi trên 7 ngày sẽ được giảm 10%, gửi theo tháng sẽ giảm 20%.



Ngoài được trông giữ chu đáo, thú cưng còn được chăm sóc, làm đẹp. Ảnh: KHÁNH CHI

Ngoài trông giữ, thú cưng còn được chăm sóc, kiểm tra cân nặng rất chu đáo như mài móng, tỉa lông, tắm, vệ sinh tai... theo yêu cầu của khách. Ngoài ra, nơi đây còn có dịch vụ đưa đón thú cưng tận nhà, miễn phí với quãng đường tối đa 2 km, xa hơn phụ thu 10%. Mỗi ngày, nhân viên đều quay clip gửi khách hàng để cập nhật tình hình thú cưng. Nếu thú cưng gặp vấn đề sức khỏe, spa sẽ giới thiệu bác sĩ thú y cho khách.



Phòng có nhiều đồ chơi cho thú cưng. Ảnh: TÚ NGÂN

"Vào buổi sáng, các bé sẽ lần lượt được thả ra để lau chùi, cho ăn. Mỗi lượt 5 bé cùng cân nặng, độ tuổi. Đến trưa các bé sẽ được thả ra chơi một tiếng. Chúng tôi phân chia nhóm như vậy là để đảm bảo an toàn, tránh các bé lớn sẽ đùa giỡn mạnh và ảnh hưởng đến các bé nhỏ" - chị Quỳnh Anh thông tin.



Thú cưng được kiểm tra cân nặng trước khi ở lại spa. Ảnh: KHÁNH CHI

Anh Thanh Tùng (quận Tân Bình) khách hàng thường xuyên của VCTP. Anh cho biết: "Lần nào đi công tác xa tôi cũng đều phải mang cún ra khách sạn để gửi chăm só cho yên tâm. Đặc biệt dịp Tết năm nay dự định về quê gần nửa tháng nên tôi đã quyết định đặt chỗ trước cho bé. Gửi ở nơi uy tín tôi cũng an tâm về tình trạng sức khỏe cũng như đảm bảo bé cưng nhà mình được chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo".