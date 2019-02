Cô gái xung phong 5 năm không biết được thịt kho ngày Tết

Con gái hỏi ba: Sao Tết còn đi làm?

Anh Trần Bá Sơn nhường suất nghỉ Tết cho anh em ở xa. Ảnh: L. THOA Đó là trường hợp của anh Trần Bá Sơn (37 tuổi, ngụ quận 1), hàng năm đều nhường suất nghỉ Tết cho đồng đội xa quê được về đoàn tụ cùng gia đình. Vì theo anh, ít ra là anh còn được tới lui nhà cửa thoải mái, dễ chịu hơn những người xa quê nhiều. Dù vậy, nhiều năm mùng 1 Tết anh phải đi trực từ sớm, công việc ở nhà đành giao vợ quán xuyến. Nên thỉnh thoảng ngày Tết con gái nhỏ lại hỏi ba rằng: Ba ơi, sao Tết ba còn đi làm? Cũng may, anh Sơn được gia đình ủng hộ, nên anh yên tâm trực Tết. “Lúc trực Tết phải làm sao đảm bảo an ninh trật tự cho người dân du xuân. Chú ý đến các trường hợp móc túi, cướp giật điện thoại, chặt chém du khách,… Mấy lần mình cùng anh em trấn áp được tội phạm cướp giật trong dịp Tết, giữ bình an cho người dân nên rất sung sướng” – anh Sơn kể.