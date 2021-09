Từ giữa tháng 7-2021, khi điểm tiêm vaccine tại Trường Tiểu học An Hạ (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đi vào hoạt động, nhiều giáo viên đã đăng ký hỗ trợ tại đây. Cô giáo Lộ Thị Thanh Ngân (28 tuổi) và Lâm Thị Ngọc Linh (25 tuổi) là hai trong số đó.

"Lớn lên con sẽ cống hiến giống cô"

Trước đó, cô Ngân đã vận động và quyên góp tiền mua vitamin C cho khu cách ly. Gia đình cô rất ủng hộ và đã tặng 100 phần quà cho các hộ khó khăn gần nhà. Nhưng khi biết cô muốn tham gia hỗ trợ chống dịch, mẹ cô ban đầu đã không đồng ý vì lo lắng cho sức khỏe của con.

Để mẹ không lo, cô Ngân nói dối mẹ để đến hỗ trợ điểm tiêm. Sau khi biết chuyện, dù giận con nhưng mẹ cô vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị áo mưa, pha nước cam để con gái mang theo. Sau 27 ngày cô tham gia hỗ trợ chống dịch thì nhận được tin cả nhà có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.



Khoảnh khắc vui vẻ của cô Ngân (thứ 2 từ bên phải qua) khi tham gia tình nguyện. Ảnh: NVCC

Trước đó, mọi người đã được tiêm một mũi vaccine. Do vậy, sau 10 ngày tự điều trị tại nhà, cả nhà đã âm tính và không có các triệu chứng nặng. "Khi có kết quả dương tính, tôi đã rất lo cho đội tiêm ở Trường Tiểu học An Hạ. Tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến đội trong lúc đang thiếu nhân lực, nếu lỡ có thêm một tình nguyện viên nào bị lây chéo từ tôi thì cả tổ phải hoãn việc tiêm ngừa cho người dân. Nhưng rất may là cả đội đều âm tính" - cô Ngân kể.

Trong thời gian tự điều trị tại nhà, cô tiếp tục tổng kết đơn đi chợ hộ của hàng xóm để hỗ trợ đội đi chợ giúp dân. Đặc biệt, khi biết cô tham gia hỗ trợ chống dịch, nhiều học trò cũ đã nhắn tin động viên, tiếp năng lượng cho cô giáo.

Cô Ngân bộc bạch: "Các bạn tình cảm lắm. Có bạn nhắn "Cô ơi cố lên, cô cẩn thận giữ sức khỏe nhé", có bạn thì tâm sự "Sau này lớn lên con sẽ cống hiến giống như cô". Tôi hạnh phúc vì truyền được năng lượng tích cực đến học sinh của mình. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Các em còn hưởng ứng phong trào vẽ tranh cổ động chống dịch của đội".

Đến nay, gia đình cô đã kết thúc thời gian tự cách ly tại nhà. Ngày 8-9, cô Ngân tiếp tục hỗ trợ điểm tiêm trường Tiểu học An Hạ tổ chức tiêm vaccine mũi 2.

Sắp xếp lịch dạy học để tham gia tình nguyện

Cô Lâm Thị Ngọc Linh cũng là thành viên của đội hỗ trợ tiêm vaccine tại điểm tiêm với cô Ngân. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, cô Linh và các giáo viên khác không về nhà mà ở lại điểm tiêm. Nhiệm vụ của cô là điều phối người dân, nhập liệu cho điểm tiêm, hỗ trợ lấy mẫu ở xã Phạm Văn Hai và tham gia đi chợ hộ.

Những ngày này, thời tiết nắng mưa bất chợt, hôm trời nóng bức, có ngày lại mưa to nhưng các cô vẫn mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. "Nhớ nhất là những ngày cùng đội dầm mưa đi làm nhiệm vụ. Buổi chiều trời mưa to, cả đội ướt nhem, lạnh run nhưng vẫn mặc đồ bảo hộ tiếp tục thực hiện công việc. Còn trẻ còn khỏe mà. Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ tuyến đầu" - cô Linh trải lòng.



Cô Linh (bên trái) đang nhập liệu lấy mẫu ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ảnh: NVCC

Năm học mới, cô Linh được phân công chủ nhiệm lớp 1. Từ đầu tháng 9 cô đã nhận lớp, gặp gỡ phụ huynh để nắm tình hình. Ở lại tại điểm tiêm nhưng cô vẫn mang theo máy tính và sách giáo khoa để tiện soạn giáo án.

Buổi sáng, cô Linh cùng đội tham gia hỗ trợ chống dịch, chiều về soạn giáo án, thiết kế bài giảng trực tuyến đến khuya. Cô sắp xếp lịch học trực tuyến linh động để tiện cho phụ huynh và dự định sẽ dạy buổi sáng để buổi chiều tham gia hỗ trợ, tối về chấm bài.



Đi tình nguyện không quên mang theo tài liệu, máy tính để soạn bài. Ảnh: NVCC

Còn cô Ngân thì dự định sẽ chia nhóm học sinh (HS) để có phương pháp dạy phù hợp. Với nhóm HS có phụ huynh hỗ trợ dạy học, cô sẽ gửi video bài giảng qua zalo, phụ huynh sẽ quay clip HS đọc bài và chụp bài làm của HS gửi giáo viên. Nhóm HS không có phụ huynh hỗ trợ, chị sẽ dạy học bằng Google Meet. Với nhóm đối tượng không có thiết bị để học trực truyến, cô Ngân đang chờ chỉ đạo của nhà trường.

Cô cho biết cũng sẽ thường xuyên lắng nghe chia sẻ, thắc mắc của phụ huynh để nắm tình hình và giúp HS học có hiệu quả nhất. Thời gian tới, ban ngày cô tham gia hỗ trợ chống dịch cùng mọi người, buổi tối sẽ đứng lớp trực tuyến.