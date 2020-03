Côn Đảo tạm dừng tiếp nhận khách du lịch từ 0 giờ 24-3

Kiểm soát tốt nhưng không được chủ quan, lơ là

Chiều 22-3, tỉnh cũng có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay tỉnh này cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời ngăn chặn, phát hiện sớm và cách ly triệt để các trường hợp nghi nhiễm. Tuy nhiên, cả hệ thống chính trị và toàn dân không được lơ là chủ quan, coi việc phòng chống dịch là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Cần tránh tụ tập đông người, những cuộc giao lưu, họp mặt không cần thiết; hạn chế tối đa việc ra ngoài, đến những nơi đông người. Trường hợp thật sự cần thiết buộc phải ra ngoài tiếp xúc đám đông cần thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay/súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn với mọi người trong đám đông.... Công an tỉnh chủ động chỉ đạo, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, những người về từ vùng dịch, những người có liên quan đến yếu tố dịch tễ; phối hợp với ngành y tế phòng ngừa, cách ly theo quy định... Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận; những trường hợp thiếu tinh thần hợp tác, giấu bệnh, khai báo không trung thực hoặc không khai báo theo quy định. Các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời tới người dân về tình hình dịch bệnh; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.