Công an, dân quân trực chốt ăn, ở cùng dân ở khu cách ly

Khu cách ly tại Trung đoàn 896 phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm. Ngày thứ 7...



Sau khi 232 người từ Malaysia về để cách ly y tế theo quy định, trước cổng khu cách ly và men theo bờ kênh Bắc xuất hiện các chốt kiểm soát với lực lượng Công an của tỉnh Ninh Thuận và lực lượng dân quân phường Đô Vinh.







Họ có mặt ở đây 24/24, ăn ở tại chỗ. Dẫu có mưa, nắng... kệ, họ vẫn trực ở đây. Ảnh: NÚI XANH

Trực chốt, không phải chỉ ngồi một chỗ mà còn phải đi, phải quan sát bảo đảm an ninh khu vực được phân công. Không ai được vượt qua hàng rào để vào hoặc ra... trừ những cơn gió, hạt mưa thất thường của cái xứ "nóng như rang và gió như phang" này.



Một chiến sỹ công an trẻ tâm sự: "Chấp hành lệnh của cấp trên thì dù có khó khăn đến mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây là mặt trận không tiếng súng, không phân định đâu là địch hay ta. Nhưng như Thủ tướng nói: "chống dịch như chống giặc" nên anh em làm nhiệm vụ ở đây luôn phát huy hết trách nhiệm của mình, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên giao...".



Mặc dù chốt vòng ngoài khu cách ly, các chiến sỹ Công an ăn ngủ tập trung riêng nhưng lãnh đạo đơn vị vẫn luôn nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ luôn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch, tránh khả năng bị lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ.

Giấc ngủ của một dân quân trẻ trong khu cách ly ở Ninh Thuận. Ảnh: NÚI XANH

Tiểu đội chiến sỹ dân quân của phường Đô Vinh được phân công phối hợp trực chốt cũng thế, họ ăn trong khu cách ly và ngủ tại chỗ. Cả tuần nay, việc chăm sóc cho gia đình nhờ cha mẹ, vợ con. Công việc và thu nhập hàng ngày cũng xếp qua một bên.

Anh Phạm Văn Bình - Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường, cho biết: "Lãnh đạo phường và đơn vị luôn động viên anh em cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Cái khó nhất bây giờ là thu nhập giúp đỡ gia đình của anh em không có, nên ngay mỗi chiến sỹ cũng phải làm cả công tác tư tưởng cho gia đình mình nữa...".

Một nửa thời gian của 232 người từ Malaysia về cách ly ở đây, cũng tròn một tuần những cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng dân quân phường Đô Vinh chốt ở đây. Họ cũng vui mừng khi đợt xét nghiệm lần 2 những người đang cách ly ở đây đã có tín hiệu tốt 100% đều âm tính với Sars-Cov-2.

Các lực lượng đi tuần quanh khu cách ly. Ảnh: NÚI XANH

Ninh Thuận hôm nay âm u, khả năng chiều tối có mưa, anh em trực chốt có thể bị muỗi đốt, nửa đêm có đói bụng... nhưng chắc chắn một điều là khu vực bảo vệ sẽ vẫn bảo đảm an ninh. Tất cả vì cuộc sống bình yên cho nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an, dân quân tự vệ là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Họ xứng đáng là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch COVID-19.