Ngày 2-8, Đà Nẵng phát hiện có 66 ca mắc mới, trong đó 48 ca đã cách ly, 4 ca trong khu phong tỏa và 14 ca ngoài cộng đồng. Cảng cá Thọ Quang vẫn là điểm nóng hiện nay khi ghi nhận thêm 53 ca COVID-19. Cảng cá này đã tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới để chống dich. Tính riêng từ ngày 10-7 đến 14 giờ 30 chiều nay, TP phát hiện tổng cộng 830 ca.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngày đầu tuần đầu tiên kể từ khi TP thực hiện chỉ thị 05, lượng người ra đường có giảm đáng kể so với ngày thường.

Trong những ngày tới, ông Quảng đề nghị Công an TP, công an các quận, huyện tăng cường, bố trí lại chốt hợp lý hơn. Tổ chức tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt về phương thức kiểm tra, nội dung kiểm tra trước khi làm nhiệm vụ, kể cả tình nguyện viên. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và đặc biệt là khẩn trương trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Ông Quảng đề nghị từ ngày mai tập trung kiểm tra, thu giữ một số giấy đi đường không hợp pháp, thẩm tra xử lý nghiêm trường hợp cấp giấy không đúng, xử lý cả người sử dụng giấy giả để ra đường. Tập trung tăng cường lực lượng kiểm tra ở các chốt ở khu dân cư vào giờ cao điểm. Các quận, phường có phương án bố trí lực lượng để có biện pháp xử lý trong trường hợp người dân không đủ điều ra đường.

“Phải ngăn từ khi người dân đi ra khỏi nhà chứ không phải để người ta đi ra đường rồi mới ngăn”- ông Quảng lưu ý.

Bí thư yêu cầu khẩn trương điều chỉnh giấy đi đường, thẩm quyền cấp phép cho các doanh nghiệp, cơ quan được phép hoạt động. Các doanh nghiệp thuộc cấp phường quản lý thì giao cho phường quyết định có được hoạt động theo Chỉ thị 05 hay không. Khi cấp thì giấy bắt buộc phải ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền cho đơn vị hoạt động.

“Ngay ngày mai phải có danh sách các đơn vị đăng ký và giao lại cho sở, ban quản lý, quận, huyện và các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép doanh nghiệp hoạt động” – ông nói thêm.