Đề xuất tích hợp thẻ BHYT với căn cước công dân gắn chip

“Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tham gia quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó góp ý dự luật theo hướng tích hợp thẻ BHYT với căn cước công dân gắn chip. Từ đó, giúp người dân khi đi khám bệnh không cần mang thẻ BHYT”.

Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định như vậy tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề mẫu thẻ BHYT mới, diễn ra sáng 24-3.



Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thông tin về việc triển khai cấp thẻ BHYT theo mẫu mới. Ảnh: V.LONG



Tuy nhiên, theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, việc tích hợp thẻ BHYT trên cần có lộ trình, chưa thể làm ngay: “Muốn làm được như một số nước trước tiên chúng ta phải sửa luật”- ông Trần Đình Liệu nói thêm.

Về việc đổi thẻ BHYT theo mẫu mới từ ngày 1-4, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định việc cấp đổi thẻ theo mẫu mới không gây lãng phí. Vì hàng năm vẫn phải in thẻ, trong khi chuyển sang in phôi mẫu mới không phát sinh chi phí. Thậm chí, mẫu mới có kích thước nhỏ hơn (8,56 cm) so với mẫu cũ (9,8 cm), tiết kiệm chi phí in và có thể bỏ gọn vào ví như thẻ ngân hàng, căn cước công dân.

Mẫu thẻ mới chỉ in 10 ký tự chính là mã số BHXH của người tham gia (thay thế 15 ký tự như trước đây). Giúp người tham gia dễ dàng nhận biết và có thể tra cứu, kiểm tra đầy đủ thông tin quy định về thẻ BHYT trên Cổng Thông tin của BHXH Việt Nam…

“Những người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng thẻ BHYT cũ để đi khám chữa bệnh BHYT bình thường…”- ông Trần Đình Liệu thông tin.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khẳng định quy định mới không làm xáo trộn việc khám chữa bệnh, bởi không bắt buộc người dân đồng loạt đổi thẻ mới từ ngày 1-4. Thẻ BHYT hết hạn, mất, hỏng mới phải đổi mẫu mới.

“Chúng tôi cũng yêu cầu BHXH các tỉnh chỉ cấp thẻ theo mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ, không đổi mẫu mới nếu thẻ cũ vẫn còn thời hạn sử dụng…”- ông Liệu nhấn mạnh.

BHXH Việt Nam, cũng cho biết trong năm 2021, đơn vị sẽ triển khai số hóa BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số, cho khoảng 30 triệu người. Theo đó, người tham gia BHYT khi đến các cơ sở khám chữa bệnh không cần mang theo thẻ BHYT giấy.

“Tuy nhiên, việc phát hành thẻ BHYT giấy vẫn được chúng tôi triển khai, vì phần lớn người đang dùng thẻ BHYT là cư dân nông thôn, miền núi, hải đảo... Họ không dùng điện thoại, nên vẫn phải có tấm thẻ giấy đi kèm…”- ông Liệu cho hay.

Thủ tục cấp thẻ BHYT mẫu mới như thế nào ? Để được cấp thẻ BHYT, người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH, hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ ww.dichvucong.gov.vn)... Tuy nhiên, BHXH Việt Nam lưu ý, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT điện tử cần lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam, hoặc của tổ chức I-VAN. Song song đó, ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, hoặc qua tổ chức I-VAN.