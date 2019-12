8 thư viện cùng hơn 8000 cuốn sách cho học sinh miền Tây

Chuyến đi lần này có sự tham gia của ba bạn nhỏ với vai trò là đại sứ văn hóa đọc VUS. Đây là tốp 3 gương mặt của cuộc thi kể chuyện tiếng Anh Inspiration-V được tổ chức trong mùa hè Super Summer 2019 vừa qua: Lê Đỗ Gia Bảo (quán quân); Phạm Mạnh Tùng Bách và Nguyễn Mỹ Anh (đồng giải nhì).



Đại diện VUS, The Library Project cùng các bạn đại sứ văn hóa đọc VUS trao tặng thư viện và sách mới cho các trường. Ảnh: VUS cung cấp

Các em cùng với đại diện hai bên đã trao tặng thêm hai thư viện cùng với 3.000 sách mới cho các trường tại An Giang. Trong đó, các trường tiểu học A Lương An Trà, Vĩnh Phước nhận thư viện và 1.000 đầu sách mới; các trường tiểu học B Ba Chúc và B Lương Phi nhận thêm 500 sách mới cho thư viện hiện tại của trường.

Bên cạnh hoạt động trao tặng sách và thư viện mới, VUS còn tổ chức lớp học tiếng Anh do chính giáo viên bản ngữ của trung tâm thực hiện cho các em học sinh tại đây. Học sinh tại các trường tiểu học vùng xa của An Giang đã có giờ học tiếng Anh lý thú, bổ ích và vui nhộn, từ đó giúp các em có thêm niềm vui và động lực để các em học tiếng Anh tốt hơn trong tương lai.



Học sinh các trường tiểu học ở An Giang thích thú khi được tham gia lớp học tiếng Anh do VUS tổ chức. Ảnh do VUS cung cấp

Hiện chương trình tặng sách và thư viện cho trường học do VUS triển khai đã trao tặng tám thư viện cùng 8.005 quyển sách cho các trường học tại tỉnh Vĩnh Long và An Giang.