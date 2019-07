Băn khoăn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ

Khối ngành đào tạo giáo viên có tỉ lệ chọi thấp nhất Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2019 có hơn 653.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ với hơn 2,5 triệu NV. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường tăng gần 7,6% so với năm 2018, tương đương gần 490.000 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng) khi có đến 739.587 NV nhưng chỉ tiêu chỉ 104.769. Kế đến là khối ngành III (kinh doanh, quản lý và pháp luật) khi có đến 822.956 NV, trong khi chỉ tiêu là 126.473. Khối ngành sức khỏe (khối VI) tuy có tổng số NV đăng ký không nhiều (199.573 NV) nhưng do chỉ tiêu ít (34.352) nên tỉ lệ chọi cũng rất cao: 5,8/1. Và khối ngành có tỉ lệ chọi thấp nhất là khối ngành I (khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) khi tổng NV đăng ký là 17.281 nhưng tổng chỉ tiêu cũng chỉ hơn 17.500.