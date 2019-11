Bé 15 tháng tuổi chết trong khi ngủ tại nhóm lớp Đô Mi Son

Trưa 2-11, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân xác nhận có sự việc trên xảy ra vào ngày 1-11 trên địa bàn phường. "Đô Mi Son là nhóm trẻ gia đình do UBND phường Bình Hưng Hòa A quản lý chứ không phải trường mầm non. Khi phát hiện bé đang ngủ cơ thể đột nhiên tím tái cô giáo đã đưa bé vào bệnh viện và báo công an. Hiện sự việc đang được công an điều tra”, ông Tuyên nói.



Nhóm lớp Đô Mi Son, phường Binh Hưng Hòa A, quận Bình Tân - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HT

Một nguồn tin từ công an quận Bình Tân cũng xác nhận có sự việc trên. Hiện công an đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ghi nhận sáng nay nhóm lớp đóng cửa, không hoạt động. Được biết đây là nhóm lớp mới khai trương, bắt đầu tuyển sinh từ tháng 8-2019.