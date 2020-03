Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh

Theo đó, Ban TSQS cho hay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus COVID-19, Bộ GD&ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020; trong đó, quy định thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 từ ngày 23 đến 26-7-2020 (chậm hơn một tháng so với năm 2019).



Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường trong quân đội tổ chức sơ tuyển: Từ ngày 1-3-2020 đến ngày 25-5-2020.

Tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào hai đợt. Đợt 1 vào tuần ba và tuần bốn tháng 4-2020. Đợt 2 vào tuần hai tháng 5-2020. Thời gian cụ thể do Ban TSQS các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp.

Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (25-5-2020), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Ban TSQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

Phía Bắc vào ngày 3-6-2020; phía Nam vào ngày 5-6-2020.