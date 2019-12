Cô giáo dạy học trò khiếm thính thành Đại sứ E-Learning

Hai tác phẩm đoạt giải của cô là “Truyện Cây rau của Thỏ Út”, “Làm quen chữ viết tiếng Việt”, dành cho đối tượng học sinh khiếm thính.

Những tác phẩm của cô Nguyễn Thị Phương để lại dấu ấn mạnh mẽ với Ban tổ chức không chỉ vì sự đầu tư vào bài giảng mà còn ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hướng đến 36.000 trẻ em khiếm thính từ 0 đến 6 tuổi.

Giải nhất của chương trình bao gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói hỗ trợ phát triển sự nghiệp trị giá 450 triệu.

Bên cạnh đó, 5 giải thưởng dành cho 5 bài giảng truyền cảm hứng cũng được trao cho thí sinh xuất sắc khác:

Sức khỏe sinh sản những điều các em cần lưu ý (Sinh học 8) của thầy Hồ Hải Sơn, Trường THCS Tây Sơn – Đà Nẵng; Tác phẩm Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em của cô Hoàng Thị Phương Thảo, giáo viên Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A – Hà Nội; Tác phẩm Hình tròn (Toán học 5), thầy Võ Mạnh Cường, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh – Đà Nẵng; Tác phẩm Would you like some milk của cô Hoàng Thị Phương Thảo và cô Ngô Thị Minh, Trường Tiểu học Đồng Quang – Thái Nguyên; Tác phẩm Hai đứa trẻ (Văn học 11) của thầy Đoàn Mạnh Linh, Trường THPT FPT – Hà Nội.

Được biết, chương trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Việt phối hợp cùng Báo Giáo Dục và Thời Đại tổ chức.

Chương trình khuyến khích những người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, hoặc có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực đào tạo, tận dụng khoa học công nghệ hiện đại vào giảng dạy. Từ đó, khẳng định bản thân và lan tỏa tri thức của mình đến những người học trên khắp mọi miền đất nước, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho cả người dạy và người học.