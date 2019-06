Công an hú còi 'hộ tống' thí sinh ngủ muộn đến phòng thi

Sáng 26-6, cảnh sát giao thông túc trực trước điểm thi THPT quốc gia 2019 tại trường THPT Lê Hồng Phong (Hà Giang) đã dùng xe chuyên dụng hộ tống một thí sinh ngủ muộn đến điểm thi.



Cụ thể, sau khi nhận thông tin từ điểm phó tại điểm thi trường TPHT Lê Hồng Phong về một thí sinh dự thi vắng mặt, lãnh đạo điểm thi cũng thông tin về họ, tên, địa chỉ của thí sinh. Ngay sau đó, một cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng lên đường đến nhà thí sinh nói trên.



Thí sinh đến muộn tức tốc chạy vào phòng thi. Ảnh: TPO

Khoảng hơn 10 phút sau, chiếc xe chuyên dụng của CSGT hú còi hộ tống một xe máy do một cảnh sát đèo thí sinh nói trên đến điểm thi. Ngay lập tức, thí sinh được tạo điều kiện vào ngay trong phòng thi. Được biết, lý do nữ sinh này đến muộn là do ... ngủ quên. Thí sinh được tạo điều kiện vào ngay trong phòng thi vì vẫn chưa quá giờ theo quy định.

Trước đó, ngày 25-6, tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Giang, thí sinh Phan Thị S. không được dự thi môn ngữ văn do đến muộn quá 15 phút sau khi phát đề vì lý do ngủ quên.