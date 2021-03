Đề xuất giảm lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Năm nhóm ngành có tỉ lệ nhập học thấp nhất năm 2020 PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), cho biết trong năm 2020, bên cạnh những ngành học có tỉ lệ tuyển sinh cao, có những ngành có số lượng thí sinh nhập học ít hơn so với chỉ tiêu tuyển. Đặc biệt, với tỉ lệ nhập học năm 2020 là 41,43% (năm 2019 là 34,58%), khoa học tự nhiên là nhóm ngành có tỉ lệ tuyển sinh thấp nhất trong toàn hệ thống. Kế đến là nông lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ xã hội, khoa học sự sống, môi trường và bảo vệ môi trường. PGS-TS Thủy cũng cho biết thêm có một thực tế trong năm 2020 là mặc dù tỉ lệ thí sinh trúng tuyển đợt 1 cao (gần 127%) nhưng tỉ lệ nhập học lại thấp do nhiều trường chưa nhập đầy đủ danh sách xác nhận nhập học lên hệ thống. Một số trường THPT còn chạy theo thành tích bằng cách khuyến khích những thí sinh không có nguyện vọng học ĐH đăng ký xét tuyển. Điều này đã khiến tỉ lệ thí sinh nhập học vênh so với số lượng thí sinh trúng tuyển.