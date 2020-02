Dịch Corona: Bến Tre là tỉnh duy nhất cho học sinh nghỉ 1 ngày

Theo ghi nhận nhanh từ thông tin Bộ GD&ĐT, tính đến 16 giờ 00 ngày 7-2, cả nước đã có 37 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ GD&ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến ngày 16-2) để phòng, chống dịch bệnh do virus Corona.



Cụ thể, TP.HCM, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Long, Yên Bái, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Long An, Bình Định, Bình Phước, Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Tây Ninh.

Được biết sau tết Nguyên đán, từ đầu tuần này, hầu hết các tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian cho học sinh nghỉ không giống nhau. Như Hà Giang, Cao Bằng nghỉ từ ngày 3 đến 4-2, Tiền Giang và Hải Phòng nghỉ ba ngày là từ ngày 3 đến 5-2.

Đặc biệt Bến Tre chỉ nghỉ một ngày là ngày 3-2. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Sở GD&ĐT tỉnh này, đến ngày 6-2 đã có hơn 21.000 em nghỉ học, chủ yếu bậc mầm non và tiểu học, lý do vì phụ huynh không yên tâm cho con đi học khi dịch bệnh do virus Corona đang hoành hành.







Các trường ĐH-CĐ tiến hành khử trùng phòng ốc, đo thân nhiệt những người ra vào trường trong những ngày dịch Corona hiện nay.

Ở khối ĐH-CĐ, tính đến chiều 7-2, cả nước có khoảng gần 60 trường ĐH-CĐ cho sinh viên, học viên nghỉ học thêm một tuần, tức đến hết ngày 16-2. Trong đó, phần lớn các trường ĐH tại TP.HCM đã quyết định nghỉ từ ngày 6-2. Một số trường thông báo cho sinh viên nghỉ ở nhà nhưng vẫn học trực tuyến và trở lại trường vào ngày 17-2, như Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, ĐH Hồng Bàng, Trường CĐ Quốc tế TP.HCM,...