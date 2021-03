Đồng Tháp: Nữ sinh bị đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm

Ngày 18-3, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đang tiến hành phối hợp với Trường THCS Trần Thị Nhượng (phường An Hòa) xác minh nhóm nữ sinh lớp 8 đánh một nữ sinh khác bên ngoài trường học gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một em gái bị bốn bạn nữ khác đánh hội đồng. Đoạn clip dài một phút ghi lại hình ảnh một em gái bị bốn em gái kéo từ trên xe máy xuống rồi dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Khi có người hô “công an kìa” thì nhóm này mời dừng tay và bỏ đi.



Nạn nhân bị đánh hội đồng đến bể nón bảo hiểm. Ảnh cắt từ clip

Sự việc được cho là xảy ra ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Công an TP Sa Đéc, vụ việc xảy ra vào chiều 15-3. Nhóm bốn nữ sinh đánh người là học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Thị Nhượng. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã mời bốn học sinh đánh người đến làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hiểu lầm về chuyện tình cảm nam nữ.

Hiện công an đang phối hợp với trường tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.