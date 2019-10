Hải Phòng sẽ miễn học phí cho các cấp học phổ thông

Theo dự thảo nghị quyết này, việc hỗ trợ học phí được Hải Phòng áp dụng cho bậc học mầm non, THCS, THPT và bổ túc. Đối tượng hỗ trợ sẽ là trẻ em mầm non 6-72 tháng tuổi, học sinh bậc học THCS, THPT hoặc bổ túc cư trú và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Điều kiện cư trú được xác định là các em có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú, hoặc có xác nhận của cơ quan công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.



TP sẽ dùng ngân sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT hoặc bổ túc theo mức học phí được HĐND TP quyết định. Việc hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS sẽ được thực hiện từ năm học 2020-2021. Đối với học sinh THPT, bổ túc THPT sẽ áp dụng hỗ trợ học phí từ năm học 2021-2022. Mỗi năm học học sinh các bậc học được hỗ trợ chín tháng học phí.

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, cho biết sau khi họp xin ý kiến của HĐND TP, sở đang chỉnh sửa lại dự thảo nghị quyết. Theo đó, đối với bậc học mầm non sẽ hỗ trợ đối với tất cả cháu học mầm non ở các cơ sở giáo dục (cả công lập lẫn tư thục) được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ thay đổi. Với số lượng học sinh trong độ tuổi ở Hải Phòng, dự kiến ngân sách TP để hỗ trợ học phí sẽ khoảng hơn 300 tỉ đồng/năm.

Theo dự thảo tờ trình UBND TP Hải Phòng lập để trình HĐND TP thông qua, việc hỗ trợ học phí mà Hải Phòng đang xây dựng căn cứ các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo, trong đó khẳng định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Việc miễn giảm, hỗ trợ học phí cũng đã được luật hóa nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội. Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ

1-7-2020 đã quy định “trẻ em mầm non và học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Một cán bộ của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hải Phòng cho biết chính sách hỗ trợ học phí này mới là dự thảo, cơ quan chức năng còn phải xin ý kiến nhân dân. Đồng thời theo quy trình, UBND TP còn phải gửi xin ý kiến của Bộ GD&ĐT, Ủy ban MTTQ TP cùng các sở, ngành, địa phương. Sau khi tiếp thu các ý kiến, UBND TP sẽ chỉnh sửa để HĐND TP tiến hành thẩm tra, đưa vào kế hoạch trình HĐND xem xét, thông qua vào kỳ họp tới.

• Trước đó, tháng 7-2018, tại kỳ họp thứ 7 khóa 15, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế TP Hải Phòng.

Theo đó, học sinh đoạt giải nhất quốc tế thưởng 500 triệu đồng, giải nhì 400 triệu đồng, giải ba 300 triệu đồng. Giải nhất kỳ thi khu vực được thưởng 300 triệu đồng, giải nhì 200 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng. Học sinh đoạt giải nhất kỳ thi quốc gia thưởng 50 triệu đồng, giải nhì thưởng 40 triệu đồng, giải ba 30 triệu đồng.