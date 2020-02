Hàng chục ngàn thí sinh được lùi thi năng lực vì dịch COVID-19

Ngày 27-2, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết như vậy sau khi Ban giám đốc ĐH này phê duyệt về việc điều chỉnh phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.



TS Chính cho hay: Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến học sinh phải nghỉ học dài ngày, kế hoạch kết thúc năm học, thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH-CĐ cũng phải lùi hơn so với mọi năm. Do đó, sự điều chỉnh lịch thi này sẽ giúp các em có thời gian ôn tập tốt hơn và chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất khi tham dự kỳ thi.

Theo TS Chính, ĐH này vẫn tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực và ở các địa điểm như lịch cũ, chỉ thay đổi thời gian thi phù hợp với sự điều chỉnh kế hoạch năm học và kế hoạch thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, thời gian kết thúc đăng ký dự thi đợt 1 là ngày 24-4 (so với lịch cũ là ngày 28-2). Kỳ thi đợt 1 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 31-5 (lịch cũ là 29-3). Địa điểm thi vẫn tổ chức ở các địa phương là TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng, Nha Trang.

Ở đợt 2, ngày mở và kết thúc đăng ký dự thi sẽ từ ngày 1-6 đến 10-7. Kỳ thi đợt 2 sẽ tổ chức vào ngày 9-8. Địa điểm thi là tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang.

Được biết tính đến thời điểm này, đã có khoảng gần 30.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1. Kỳ thi năm nay cũng thu hút hơn 50 trường ĐH-CĐ sử dụng để xét tuyển.